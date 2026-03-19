Majka djevojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika: "Ne vjerujem nalazu, sve je bilo u kaosu"

Sanja Marković, majka četverogodišnje Eme koja je u veljači preminula nakon operacije trećeg krajnika u Općoj bolnici u Čačku, rekla je da ne vjeruje rezultatima inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravstva. Kaže da je o zaključcima doznala iz medija, jer joj se od tragedije nitko od nadležnih nije obratio.

U izvješću Ministarstva navodi se da u liječenju djevojčice nije bilo proceduralnih ni stručnih pogrešaka.

Slučaj je izazvao dodatnu pažnju jer je nakon Eminine smrti u istoj bolnici, nakon sličnog zahvata, preminuo i jedan odrasli pacijent. Oba slučaja proteklih su tjedana bila predmet inspekcijskog nadzora, koji je na kraju zaključen bez utvrđenih propusta u Emininom liječenju.

Majka preminule djevojčice takve zaključke odbacuje.

"Nitko me iz Ministarstva niti iz bilo koje institucije nije kontaktirao. Sve sam saznala iz medija i ništa im ne vjerujem. Nemoguće je da nije bilo grešaka. Dijete je bilo zdravo, a bez potpune dokumentacije poslano je iz Čačka za Beograd. Treba doći nova inspekcija jer je tamo sigurno bilo propusta. Možda je papirološki sve u redu, ali sama intervencija nije bila", rekla je Sanja, piše Nova.rs.

"Tijekom operacije tražili su respirator, pa kateter po odjelu, i to dok sam ja bila tamo. Sve je bilo u kaosu", opisala je, dodajući da se na transport u Beograd čekalo tri sata.

"Ako je sve bilo spremno, zašto se čekalo toliko dugo? Kada je stigla u Beograd, nije bila budna. Rekli su mi da je bila sedirana, ali meni je izgledalo kao da je stigla praktički mrtva. Mislim da su je poslali u Beograd samo da ne bude evidentirano da je preminula u Čačku. U Institutu vjerujem da su liječnici učinili sve što su mogli", rekla je majka.

Ključni obdukcijski nalaz još nije objavljen, a majka očekuje da će ga prva dobiti.

"Tužitelj kaže da još nije dobio nalaz. Očekujem da barem taj dokument prvo dobijem ja, a ne da o njemu čitam u medijima. Rekli su nam prvo četiri tjedna, pa su produžili na osam. Valjda bi Ema trebala biti prioritet zdravo dijete je umrlo. Nakon nalaza odlučit ćemo hoćemo li podnijeti privatnu tužbu, iako je postupak već pokrenut po službenoj dužnosti", poručila je.

"Otpusno pismo dobila sam tek šest dana nakon zahvata, i to mi ga nije dao liječnik koji je operirao dijete, nego načelnica odjela. Tog dana sam čekala u hodniku, a onda mi je načelnica, uz glavnu sestru, samo rekla da smrt nije njihova greška i da ne znaju što se dogodilo. Spomenula je i dolazak inspekcije, a usput me upozorila da ne snimam razgovor, iako to nisam ni planirala", ispričala je.