Ravnatelj bolnice u susjedstvu podnio ostavku nakon potresne smrti djevojčice Eme (4)

Vršitelj dužnosti ravnatelja Opće bolnice Čačak Dejan Dabić podnio je ostavku nakon smrti četverogodišnje djevojčice Eme M. koja je preminula zbog komplikacija nakon operacije krajnika u toj bolnici.

Istodobno je pokrenut izvanredni stručni nadzor rada bolnice kojim će se provjeriti kvaliteta stručnog rada, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Inspekcija je u utorak upućena u Opću bolnicu Čačak kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti djevojčice. Izvanredni stručni nadzor trebao bi ocijeniti kvalitetu stručnog rada, odnosno postupanje liječnika u tom slučaju, piše Telegraf.

Izvanredni stručni nadzor provode ugledni liječnici i profesori iz tercijarnih zdravstvenih ustanova iz područja čiji se rad provjerava, navodi se u priopćenju.

Ministarstvo je istaknulo da će svi rezultati nadzora i inspekcijskog postupka biti dostupni obitelji preminule djevojčice kao i široj javnosti.

Četverogodišnja djevojčica preminula je na Institutu za majku i dijete nakon što je iz Opće bolnice u Čačku prevezena u Beograd zbog komplikacija nastalih nakon operacije krajnika.

Više javno tužiteljstvo u Čačku priopćilo je da je naložena obdukcija tijela djevojčice te da će nakon toga odlučiti o daljnjem tijeku postupka.

Ministarstvo zdravstva obitelji je uputilo izraze iskrene sućuti te poručilo da su im vrata Ministarstva otvorena.