Dječak čija je priča šokirala svijet pušten iz pritvora: "Liam je kod kuće. Sa svojom kapom i ruksakom"

Uhićenje oca i sina prošlog mjeseca tijekom Trumpovog pojačanog provođenja imigracijskih mjera u Minneapolisu šokiralo je svijet. Kontroverzni incident izazvao je pozornost jer je dječak star tek pet godina, a savezni agenti iskoristili su ga kao mamac kako bi provjerili da li u njegovoj kući ima još ljudi.

No, sada je okružni sudac Fred Biery naredio njihovo puštanje iz tekšaškog imigracijskog pritvorskog centra. Petogodišnji Liam Conejo Ramos i njegov otac, Adrian Alexander Conejo Arias, vratili su se kući u Minnesotu, napisao je zastupnik Joaquin Castro, demokrat iz Teksasa, u objavi na X-u.

"Sinoć sam ih pokupio i jutros otpratio natrag u Minnesotu. Liam je sada kod kuće. Sa svojom kapom i ruksakom", napisao je Castro. "Hvala svima koji su zahtijevali slobodu za Liama. Nećemo stati dok sva djeca i obitelji ne budu kod kuće."

Kongresmen je podijelio i slike Liama ​​i njegovog oca. Videozapis ABC Newsa prikazuje oca kako nosi sina u avion.

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Sudac Biery je osudio način na koji je vlada postupala u slučaju, uokvirujući epizodu u širu političku akciju za koju je rekao da riskira "traumatizaciju djece", piše Newsweek.

Senatorica Amy Klobuchar, demokratkinja iz Minnesote, napisala je u nedjelju na X-u : "Dobrodošao kući, Liame. Petogodišnjak bi trebao biti u školi i s obitelji, a ne u pritvoru. Laknulo mi je što se on i njegov otac konačno vraćaju u Minnesotu. Sada ICE mora otići."

Slučaj se odvijao usred pojačane provedbe saveznih imigracijskih zakona u Minneapolisu, što je rezultiralo smrću dvoje američkih državljana, Renee Nicole Good i Alexa Prettija, oboje su ubili savezni agenti.

Imigracijski status Liama i njegova oca

Obiteljski odvjetnik Marc Prokosch rekao je da Conejo Arias ima neriješen zahtjev za azil koji mu omogućuje ostanak u SAD-u. Prema sudskim podnescima, Conejo Arias i njegov sin pojavili su se u ulaznoj luci Brownsville 14. prosinca 2024. i odobren im je uvjetni otpust do 15. travnja 2025.

Savezni dužnosnici tvrde da su otac i sin prekoračili uvjetni imigracijski rok i da nisu legalno u zemlji, dok njihov odvjetnik tvrdi da su legalno ušli i podnijeli zahtjev za azil, tražeći dobar život daleko od ekvadorskih ekonomskih previranja.

Čini se da Liamov otac nema kriminalni dosje u Minnesoti ili Ekvadoru, prema Prokoschu i ekvadorskom ministarstvu unutarnjih poslova.

Pomoćnica ministra domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin prethodno je za Newsweek rekla kako ICE nije ciljao dijete već je operacija bila uhićenje njegova oca za kojeg kažu da je ilegalni imigrant, no da je muškarac pobjegao dok su mu se približavali savezni agenti i ostavio svoje dijete.

Just visited with Liam and his father at Dilley detention center. I demanded his release and told him how much his family, his school, and our country loves him and is praying for him. pic.twitter.com/9a2pCuapYd — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026

Presuda

Prema Bieryjevom nalogu, Liam i njegov otac moraju ostati na slobodi pod uvjetima koji nisu restriktivniji od onih prije pritvora dok se njihov imigracijski slučaj nastavlja. Svaka konačna odluka o njihovom imigracijskom statusu donosit će se administrativnim i sudskim putem kako je propisano saveznim zakonom.