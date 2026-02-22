U VOJNOJ OPERACIJI
Ubijen jedan od najtraženijih vođa narkokartela
Piše I. B.,
22. veljače 2026. @ 20:57
Vođa jednog od najopasnijih meksičkih narkokartela ubijen je u vojnoj operaciji.
Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho i vođa zloglasnog kartela Jalisco New Generation (CJNG), ubijen je u vojnoj operaciji u meksičkoj saveznoj državi Jalisco.
Vojna operacija je provedena u zoru u nedjelju na području središnjeg zapada zemlje.
Meksičko ministarstvo obrane potvrdilo je da je El Mencho preminuo od ozljeda zadobivenih tijekom akcije, i to za vrijeme zračnog transporta nakon intervencije, prenosi Reuters.
CJNG se iz svoje izvorne baze u državi Jalisco tijekom godina proširio na gotovo cijeli teritorij Meksika te se smatra jednim od najmoćnijih i najopasnijih narkokartela u zemlji.
Nakon vijesti o njegovoj smrti, pojavile su se informacije o zapaljenim vozilima i naoružanim osobama na ulicama Jalisca, kao i u drugim dijelovima zemlje, no te informacije nisu potvrđene.
Sjedinjene Američke Države ranije su nudile nagradu od 15 milijuna dolara za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja.
Američko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je upozorenje svojim državljanima u državama Jalisco i Tamaulipas te u dijelovima država Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.