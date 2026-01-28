Grozomorna sudbina dječaka (5): Agenti ICE-a odveli ga od kuće, sada čeka odluku suda iza žice

Savezni sudac izdao je privremenu naredbu kojom se zabranjuje deportacija petogodišnjeg ekvadorskog dječaka i njegova oca, koji su prošlog tjedna pritvoreni u Minnesoti u slučaju koji je dodatno rasplamsao rasprave o imigracijskoj politici tijekom administracije Donalda Trumpa.

Američki sudac Fred Biery presudio je u ponedjeljak da se svako premještanje ili deportacija petogodišnjeg Liama Conejo Ramosa i njegova oca, Adriana Alexandera Conejo Ariasa, odgađa dok se sudski postupak ne okonča.

Peticija kojom se traži njihovo puštanje na slobodu podnesena je u subotu, u trenutku kada su deseci imigrantskih obitelji prosvjedovali iza ograde obiteljskog pritvorskog centra u Dilleyju u Teksasu, blizu San Antonija, gdje su otac i sin trenutačno zatvoreni.

Fotografija dječaka s kapom na glavi i Spiderman ruksakom brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala snažne reakcije javnosti.

"Postao je simbol monstruoznosti ICE sustava i pritvorskog sustava", rekao je američki zastupnik Joaquin Castro u videu objavljenom na Facebooku. Najavio je da će on i njegova kolegica, demokratska zastupnica iz Teksasa Jasmine Crockett, u srijedu posjetiti oca i sina u pritvorskom centru Dilley.

Castro je dodao da je nehumano držati malu djecu na tom mjestu. Zagovornici prava imigranata tvrde da uvjeti u centru uključuju česte bolesti i nedostatan pristup medicinskoj skrbi.

Dječak i njegov otac privedeni su prošlog tjedna ispred svoje kuće u Minnesoti. Susjedi i školski dužnosnici tvrde da su savezni imigracijski službenici iskoristili dječaka kao mamac, rekavši mu da pokuca na vrata kuće kako bi njegova majka otvorila.

Ministarstvo domovinske sigurnosti odbacilo je takav opis događaja, nazvavši ga - bijednom laži. U svojoj verziji navode da je otac pobjegao pješice i ostavio dječaka u upaljenom vozilu u dvorištu obiteljske kuće, piše AP.

inistarstvo domovinske sigurnosti u pisanom odgovoru samo je ponovilo svoju verziju događaja, inzistirajući da dijete nije bilo uhićeno niti ciljano. U priopćenju se nisu osvrnuli na sudski nalog suca Bieryja.

Savezni dužnosnici navode da je otac ilegalno boravio u Sjedinjenim Državama, bez iznošenja dodatnih pojedinosti. Stephen Miller, zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, izjavio je da je muškarac ušao u zemlju u prosincu 2024. godine.

Odvjetnik obitelji, međutim, tvrdi da otac ima neriješen zahtjev za azil koji mu omogućuje ostanak u SAD-u. Internetski sudski zapis pokazuje da je slučaj podnesen 17. prosinca 2024. i dodijeljen imigracijskom sudu unutar pritvorskog centra Dilley.

Imigracijski status djeteta mogao bi biti ključan u daljnjem razvoju slučaja, a zasad nije jasno je li petogodišnjak legalno boravio u Sjedinjenim Državama. Ako nije, postoji mogućnost da bude deportiran zajedno s jednim ili oba roditelja.