Preokret! Procurilo prvo izvješće o ubojstvu medicinskog tehničara: "Dva policajca pucala su u njega"

Prvo sveobuhvatno službeno izvješće američkih sigurnosnih vlasti o smrtonosnoj pucnjavi na američkog državljanina Alexa Prettija u Minneapolisu pokazuje da su na njega pucala dva policajca, izvijestili su u utorak američki mediji.

Mediji, uključujući New York Times i CBS News, izvijestili su da je agent američke granične patrole najprije pucao na Prettija, a zatim i službenik Carinske i granične zaštite (CBP), pozivajući se na e-poštu s preliminarnom istragom koju je CBP poslao članovima američkog Kongresa.

Američka granična patrola je mobilni, uniformirani ogranak CBP-a za provedbu zakona.

Ubojstvo Prettija, 37-godišnjeg bijelca, medicinskog tehničara koji je radio u bolnici za veterane, rasplamsalo je napetosti zbog masovnog suzbijanja imigracije Trumpove administracije u gradovima pod demokratskom vlašću i izazvalo bijes nakon što su savezni dužnosnici za Prettijevu smrt okrivili njegove postupke, unatoč video snimkama koje pokazuju suprotno.

Snimke ne potkrepljuju tvrdnje Kristi Noem

Prema medijskim izvješćima koja se pozivaju na dokument, u izvješću se ne navodi da je Pretti posegnuo za oružjem - premda je američka administracija ranije sugerirala da je predstavljao neposrednu prijetnju.

Nakon pucnjave, američko ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je fotografije pištolja za koji se tvrdilo da ga je Pretti nosio te da je prišao policajcima dok je bio naoružan. Ministarstvo je tvrdilo da se opirao pokušajima da ga se razoruža te da je jedan policajac pucao u samoobrani, premda video snimka pokazuje da je Pretti već bio razoružan.

Američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je ubrzo nakon incidenta da se Pretti činio odlučnim nanijeti maksimalnu štetu i ubiti policajce te da je mahao oružjem. Tu tvrdnju ne potkrepljuju dostupne video snimke.

Prema New York Timesu, istražitelji su pregledali snimke tjelesnih kamera kao dio izvješća.