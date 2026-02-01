Interes je velik, država je pripremila novac, ali put do cilja nije lak: "Pokrećemo postupak, no imat ćemo manje bodova"

U stambenu politiku ulazi ugradnja dizala i obnova pročelja, i to samo za postojeće zgrade. Takvih je oko 15 tisuća diljem zemlje, država pokriva trećinu iznosa za ugradnju lifta, samo za one koji skupe najviše bodova, a prijave kreću od ožujka.

Put do stana na zadnjem katu nije lak - u tom slučaju, dizalo je spas. Većina onih koji ga nemaju - itekako ga priželjkuju.

"Pokrećemo postupak da napravimo lift u zgradi i ako budemo mogli dobiti sredstva... jedino što će kod naše zgrade biti manje bodova nema djece, nema trudnica, imamo samo dvije osobe, to je nas dvoje, preko 60 godna", ispričali su Milan i Ljiljana iz Zagreba.

Milan, Zagreb Foto: DNEVNIK.hr

Procjenjuje se da oko 15 tisuća stambenih zgrada u Hrvatskoj treba dizalo. Država za to daje ove godine dva milijuna eura.

Tin Bašić, predstavnik stanara zgradonačelnik Foto: DNEVNIK.hr

"Prema nekim procjenama možemo govoriti da će se ove godine na temelju financija koje imamo graditi 50, 60 dizala u postojeće zgrade", rekao je Tin Bašić, predstavnik stanara, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a.

Javiti se mogu zgrade s OIB-om koje imaju barem tri kata ili - među suvlasnicima osobu s invladitetom, a tu idu dodatni bodovi. Više katova - više i bodova.

Ljiljana, Zagreb Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo baš na tom 3. katu. Nama bi to značilo, i nama osobno i zgrada dobiva na vrijednosti", rekla je Ljiljana.

Formirat će se i liste čekanja

Država sufinancira trećinu iznosa, a stanari isto toliko - u ovom slučaju.

"U tim zgradama će imat veći broj bodova ukoliko će jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za ugradnju dizala", rekao je u četvrtak ministar Bačić.

Grad ili općina ako želi, može pomoći s iznosima do 2/3 troška. No, prije svega potrebno je prikupiti više od 50% potpisa stanara.

"Već u Zagrebu je spremno 270 projekta, to je samo jedan upravitelj nam rekao, tako da će navala sigurno biti. Ako netko ne prođe ove godine, dobit će sljedeće jer će se formirati lista čekanja", rekao je Bašić.

U udruzi predstavnika suvlasnika procjenjuju kako će dizalo dobiti prosječno 5 zgrada po svakoj županiji. Novca nema za sve iako sad država pomaže s 2 a dogodine s 3 milijuna eura.

"To će pokriti otprilike 150, 200 dizala u Hrvatskoj. Ostalih 9 tisuća zgrada otprilike morat će uložiti vlastita sredstva, koliko to košta ovisi - od 50, 80, 90 tisuća", rekao je Zdravko Vladanović, Udruga predstavnika stanara.

Na povećan interes spremni su i proizvođači dizala. Građane najviše zanima cijena. Ona ovisi o nekoliko faktora u samoj zgradi .

"Od 80 tisuća eura pa nadalje, ovisi o kompleksnosti. Vanjska dizala zahtjevaju više građevinskih i pripremnih radova koji podižu cijenu cijele investicije... trenutno sada bez subvencije rok izvođenja je 6-8 mjeseci", rekao je Krešimir Bošković, proizvođač.

Od ovoga - do ovoga sa subvencijom proći će rok dvije godine.

Više pogledajte u videoprilogu: