UŽIVO Trump nakon što mu je Vrhovni sud ukinuo carine: "Smiješna odluka dala mi je još veću moć, uvodim nove globalne carine od 10%!"

Vrhovni sud SAD-a danas je, 20. veljače 2026., donio povijesnu odluku kojom je većinom od 6-3 poništio široke globalne carine predsjednika Donalda Trumpa. Sudac John Roberts, pišući u ime većine, naglasio je da je predsjednik prekoračio svoje ovlasti koristeći Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA) iz 1977. godine, podsjetivši da prema Ustavu isključivu moć uvođenja poreza i carina ima Kongres.

Ova presuda izravno ukida takozvane "recipročne carine" koje su pogađale gotovo sve trgovinske partnere, uključujući i kontroverzne namete od 25% Meksiku, Kanadi i Kini. Ipak, odluka se ne odnosi na carine na čelik i aluminij jer su one uvedene pod drugim pravnim okvirom koji se temelji na nacionalnoj sigurnosti.

Financijske su implikacije goleme jer bi američka vlada mogla biti prisiljena vratiti oko 180 milijardi dolara već prikupljenog novca uvoznicima. Dok je Trump odluku proglasio "sramotnom" i najavio nove pravne manevre kako bi zadržao dio trgovinskih barijera, Sud je ovom presudom jasno poručio da se proglašenje izvanrednog stanja ne može koristiti kao trajni alat za samostalno vođenje ekonomske politike bez zakonodavne grane vlasti.

Trumpova reakcija

Na izvanrednoj konferenciji za novinare obratio se i američki predsjednik Donald Trump.

"Carine smo donijeli kako bismo učinili ono što je ispravno za našu zemlju, želim zahvaliti i čestitati sucima Thomasu, Alitu i Kavanaughu na njihovoj snazi, mudrosti i ljubavi prema našoj domovini, koja je u ovom trenutku jako ponosna na te suce. Kada pročitate izdvojena mišljenja koja se ne slažu s odlukom, vidite da ne postoji način da itko argumentira protiv njih. Nema šanse. Strane zemlje, koje nas godinama pljačkaju, sada su presretne. Oni su tako sretni, plešu po ulicama, ali neće plesati još dugo, to vam mogu obećati. Demokrati na Sudu su oduševljeni, ali oni će automatski glasati 'protiv'. Oni su automatsko 'ne', baš kao i u Kongresu, oni su jedno obično automatsko 'ne'", govori Trump i nastavlja s kritikama Demokrata koje naziva sramotom, kao i suce koji su glasali protiv njegovih carina.

"Drugi misle da su politički korektni, što se već događalo, i to prečesto s određenim članovima ovog suda. To se s ovim sudom događalo toliko često, kakva sramota, posebno kad je riječ o glasanju. Zapravo, oni su samo budale i poslušnici RINO-ovaca (republikanaca samo na papiru op.a) i radikalno lijevih demokrata, a ne bi trebali imati nikakve veze s tim. Oni su vrlo nedomoljubni i nelojalni našem Ustavu. Moje je mišljenje da su na Sud utjecali strani interesi i politički pokret koji je daleko manji nego što bi ljudi ikada pomislili. To je mali pokret. Ja sam pobijedio s milijunima glasova razlike. Pobijedili smo premoćno", oštro će Trump.

"Imam sad još jače oružje"

"Uz sav taj lopovluk koji se događao, a bilo ga je puno, mi smo i dalje pobijedili takvom premoći koju je bilo nemoguće lažirati. Ali ti ljudi su odvratni, neznalice i glasni. Jako su glasni, i mislim da se određeni suci toga boje. Ne žele učiniti ispravnu stvar. Boje se toga. Ovo je za mene bio važan slučaj. Više kao simbol ekonomske i nacionalne sigurnosti, a rekao bih i za samu našu zemlju, toliko važan jer nam kao državi ide izvrsno, nikada nam nije išlo ovako dobro. Dobra vijest je da postoje metode, prakse, zakoni i ovlasti — što je priznao cijeli Sud u ovoj užasnoj odluci, a priznao je i Kongres na koji se pozivaju — koji su čak i jači od IEEPA carina, a dostupni su meni kao predsjedniku Sjedinjenih Država. Zapravo, bio sam vrlo skroman u onome što sam tražio od drugih zemalja i tvrtki, jer sam želio biti 'pristojan'. Nisam htio učiniti ništa što bi utjecalo na odluku Suda, jer ja razumijem Sud. Razumijem kako ih je vrlo lako poljuljati", sumnjičavo će Trump.

"Htio sam biti dobar dečko. Tijekom protekle godine vrlo sam učinkovito koristio carine kako bih Ameriku ponovno učinio velikom. Naša burza je upravo nedavno probila granicu od 50.000 bodova na Dow Jonesu, a istovremeno, što je još nevjerojatnije, probili smo i 7000 na S&P-u. To su dvije brojke za koje su svi mislili da su nedostižne nakon naše uvjerljive izborne pobjede. Razmislite o tome. Nitko nije mislio da je to moguće učiniti unutar četiri godine, a mi smo to uspjeli u samo jednoj godini. Govorili su: 'Nikada nećete uspjeti'. Vratite se i čitajte izjave onih 'genijalaca', svih onih dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Govorili su da to ne možemo u četiri godine. Pa, nismo to učinili u četiri, nego u jednoj godini. Srušili smo svaki rekord u knjigama i nastavljamo ih rušiti", hvali se Trump.

"Spasio sam 35 milijuna života"

"Carine su također korištene za okončanje pet od osam ratova koje sam riješio. Riješio sam osam ratova, svidjelo se to vama ili ne, uključujući Indiju i Pakistan — velike ratove, nuklearne, mogli su biti nuklearni. Premijer Pakistana jučer je na onom velikom sastanku, na mirovnom odboru, rekao da je predsjednik Trump spasio 35 milijuna života tako što nas je natjerao da prestanemo s borbom. Spremali su se učiniti neke loše stvari, ali te su nam carine donijele veliku nacionalnu sigurnost. One su, zajedno s našim čvrstim granicama, smanjile prodor fentanila u našu zemlju za 30%, jer sam ih koristio kao kaznu protiv zemalja koje ilegalno šalju taj otrov da truju našu mladež. Sve te carine ostaju. Sve do jedne ostaju. Ne znam znate li to ili ne. Sve ostaju. I dalje ih naplaćujemo, a naplaćivat ćemo ih i nakon ove odluke, jer se više nema kome žaliti. Ali opet, onih troje ljudi (sudaca)... veliko poštovanje. I ranije sam ih poštovao, ali sada imam golemo poštovanje", tvrdi Trump.

"Smijem uništiti državu, ne smijem im naplatiti cent"

"Ali sada će se koristiti druge alternative kako bismo zamijenili one koje je Sud pogrešno odbacio. Imamo alternative. Sjajne alternative koje bi mogle donijeti još više novca. Uzimat ćemo više novca i bit ćemo puno jači zbog toga. Uzimamo stotine milijardi dolara i nastavit ćemo to raditi. No, da vam pokažem koliko je ovo mišljenje Suda smiješno: Sud je rekao da ne smijem naplatiti čak ni jedan dolar. Ne smijem naplatiti ni jedan dolar! Iskoristio bih ja i jedan cent, ali više ne proizvodimo cente, štedimo novac.

Prema IEEPA zakonu ne smijem naplatiti ni jedan dolar niti jednoj zemlji, pretpostavljam kako bi se zaštitile te druge zemlje. To je sigurno učinjeno da se zaštite druge države, a sigurno ne Sjedinjene Američke Države, za čiju bi zaštitu Sud trebao biti zainteresiran. To je ono što bi oni trebali štititi! Ali, dopušteno mi je potpuno prekinuti svu trgovinu ili poslovanje s tom istom zemljom. Drugim riječima, mogu im uništiti trgovinu. Mogu uništiti cijelu državu. Čak mi je dopušteno uvesti embargo koji uništava stranu zemlju. Mogu uvesti embargo. Mogu raditi što god želim, ali ne smijem naplatiti jedan dolar jer, kažu, to ne piše u zakonu. Mogu im raditi što god hoću, ali ne smijem naplatiti novac.

Dakle, smijem uništiti državu, ali im ne smijem naplatiti malu naknadu. Mogao bih im naplatiti naknadu od dva centa, ali ne smijem, ni pod kojim okolnostima. Ne smijem im naplatiti ništa. Zamislite koliko je to smiješno! Smijem im uvesti embargo. Smijem im reći: 'Više ne možete poslovati u Sjedinjenim Državama. Želimo da odete odavde'", ljuto će Trump.

"Imamo moćne alternative"

"Ako im želim naplatiti 10 dolara, to ne mogu učiniti. To je pogrešno. Odluka Suda je pogrešna. Ali to nije važno, jer imamo vrlo moćne alternative koje su ovom odlukom zapravo odobrene. Za one koji su mislili da su nas stjerali u kut — Sud kaže da imam apsolutno pravo izdavati licence, ali nemam pravo naplatiti naknadu za tu licencu. Razmislite o tome: imam pravo na 'licenciranje', što je vrlo moćna riječ. Na mnogo načina, licenca je moćnija od carina. Razmišljao sam o tome i ranije, a sada su mi dali ideju da mogu licencirati, baš kao što su im rekli ljudi koji mi se protive, ali bez prava na naknadu. Tko je ikada čuo za takvo što? Koja se licenca ikada izdala bez naknade? Dobijete licencu, platite naknadu. To je automatski, ali ne i kod ovog Suda.

No, Sud mi je sada dao neupitno pravo da zabranim sve vrste uvoza u našu zemlju, da uništim strane zemlje — to je mnogo moćnije pravo nego što su mnogi mislili da imamo — ali nemam pravo naplatiti naknadu. Koliko je to ludo? Naša zemlja je trenutno najtraženija na svijetu, a prije godinu i pol bila je mrtva pod nesposobnim predsjednikom. Sada ću krenuti u drugom smjeru, vjerojatno onom kojim sam trebao krenuti od početka. Jako dobro čitam zakone, i oni su bili 100% na našoj strani, ali sada ću ići putem koji je čak i jači. Sudac Kavanaugh, čiji ugled raste i na kojeg sam jako ponosan, napisao je u svom izdvojenom mišljenju: 'Iako se čvrsto ne slažem s današnjom odlukom Suda, ona možda neće značajno ograničiti predsjednikovu sposobnost da uvodi carine u budućnosti.'

I u pravu je. Zapravo, mogu naplatiti puno više nego što sam naplaćivao. Postoje brojni drugi savezni zakoni koji ovlašćuju predsjednika za uvođenje carina, poput Zakona o proširenju trgovine iz 1962. (Članak 232), Zakona o trgovini iz 1974. i Zakona o carinama iz 1930. To je malo duži proces, a ja sam htio da stvari budu jednostavne, ali nisu nam dopustili. Hvala sucu Kavanaughu na njegovoj genijalnosti. Današnja odluka zapravo je učinila predsjednikove ovlasti da regulira trgovinu i uvodi carine moćnijima i jasnijima nego ikad prije. Mislim da to nisu htjeli postići, siguran sam da nisu. Strašno", čudi se Trump.

"Globalne carine od 10%"

"Demokrati žele 'napucati' Sud s 21 sucem, žele učiniti sve da naude našoj zemlji, ali zaštita naših kompanija će se zapravo povećati zbog ove odluke. Vrhovni sud nije poništio carine. Samo su poništili specifičnu upotrebu IEEPA zakona za naplatu naknada. S IEEPA-om i dalje mogu raditi što god želim — blokirati, uvesti embargo, ograničiti — samo ne smijem naplatiti novac. To je smiješno, ali u redu je, jer imamo brojne druge načine.

Zato, s trenutačnim učinkom: sve carine na nacionalnu sigurnost (Članak 232) i postojeće carine iz Članka 301 ostaju na snazi u punom obujmu. Danas ću potpisati naredbu o uvođenju globalne carine od 10% prema Članku 122, povrh svih uobičajenih carina koje se već naplaćuju. Također pokrećemo nove istrage kako bismo zaštitili zemlju od nepoštene trgovine. Hvala vam na pozornosti. Učinimo Ameriku ponovno velikom. Zapravo, već smo je učinili velikom, ali MAGA će uvijek biti s nama", zaključio je Trump svoje obraćanje i počeo uzimati pitanja novinara.