Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
SNAŽAN UDARAC

UŽIVO Trump nakon što mu je Vrhovni sud ukinuo carine: "Smiješna odluka dala mi je još veću moć, uvodim nove globalne carine od 10%!"

Piše D. Z., 20. veljače 2026. @ 19:23 komentari
Donald Trump iz Bijele kuće
Donald Trump iz Bijele kuće Foto: Screenshot/Bijela kuća
Vrhovni sud uvjerljivom većinom 6-3 ukinuo je većinu carina koje je američki predsjednik počeo uvoditi od veljače 2025. godine.
Najčitanije
  1. Julia Roberts ne voli nositi šminku u privatnim trenucima 7
    Prirodne i lijepe

    Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
  2. Izvanredno stanje u Mariboru - 1
    Deseci tisuća bez struje

    VIDEO Susjedi okovani snijegom, proglašeno izvanredno stanje: "Uvjeti su ekstremni, aktivirali smo plan spašavanja"
  3. Matej Mandić i Dominik Kuzmanović
    na pet godina

    Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Promjena vremena izazvala poteškoće u prometu, službe upozoravaju: "Ako već morate na put..."
upaljen meteoalarm
Promjena vremena izazvala poteškoće u prometu, službe upozoravaju: "Ako već morate na put..."
Obraćanje Donalda Trump nakon ukidanja carina od stzrane Vrhovnog suda
SNAŽAN UDARAC
UŽIVO Trump nakon što mu je Vrhovni sud ukinuo carine: "Smiješna odluka dala mi je još veću moć, uvodim nove globalne carine od 10%!"
Plenković o Ružiću: Izglasavanje povjerenja bilo je očekivano
pružila potporu
Plenković se oglasio o bivšoj SDP-ovki koja mu je dala 77. glas u Saboru: "Dobro se znamo dugi niz godina"
IMAŠ PRAVO Nezadovoljni ste predstavnikom stanara: Imate pravo zamijeniti ga, a evo i kako
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Nezadovoljni ste predstavnikom stanara? Imate pravo smijeniti ga, evo kako
CVH upozorava: Provjerite motocikl prije izlaska na cestu
USAVRŠAVANJE NADZORNIKA
71 poginuli na dva kotača: Tehnička ispravnost motocikla može spasiti život
Liječnik otkrio opasnosti konzumiranja bijelog praha: "Ovo može rezultirati trajnim posljedicama"
zabranio ga Inspektorat
Liječnik otkrio opasnosti konzumiranja bijelog praha: "Ovo može rezultirati trajnim posljedicama"
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
VIDEO Zbog snijega u Sloveniji deseci tisuća ostali bez struje
Deseci tisuća bez struje
VIDEO Susjedi okovani snijegom, proglašeno izvanredno stanje: "Uvjeti su ekstremni, aktivirali smo plan spašavanja"
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
Policija u podrumu bratstva zatekla 56 mladića s povezima preko očiju, snimka šokirala javnost
Viralna snimka
Policija došla zbog dojave o požaru, no u podrumu je zatekla 56 mladića s povezima preko očiju
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Saudijska Arabija bi u dogovoru sa SAD-om mogla dobiti obogaćivanje urana
UGOVOR VRIJEDAN MILIJARDE DOLARA
Stvara se nova nuklearna sila na Bliskom istoku, stručnjaci zabrinuti: "Vrag je u detaljima"
PROVJERENO Čopori vukova usred dana napadaju stoku 6
napadaju i usred dana
San o životu na selu postao horor: "Sve se dogodi u sekundi. Kći ide psihijatru"
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu 6
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
Verbalni rat Macrona i Meloni oko ubojstva francuskog krajnje desnog aktivista 4
RANA ZA CIJELU EUROPU
Izbila svađa između Meloni i Macrona, pljušte uvrede: "Uvijek me iznenadi kako nacionalisti..."
Bivša SDP-ovka pojačala u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću? 4
PLENKOVIĆEVO OSIGURANJE AKO NETKO ZAŠTEKA
Bivša SDP-ovka pojačala glasanje u Saboru: Tko je zastupnica koja je dala 77. glas Plenkoviću?
VIDEO Milijarder odgovarao na pitanje o Jeffreyju Epsteinu, a onda ga je odvjetnik zaustavio 3
Sve snimile kamere
VIDEO Milijarder odgovarao na pitanje o Epsteinu, a onda ga je odvjetnik zaustavio: "Ubit ću te"
Hrvatski sabor glasa o povjerenju novom ministru rada Alenu Ružiću 3
Burno u sabornici
Novi ministar dobio podršku u Saboru: Evo koliko je zastupnika bilo ZA
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
PROVJERENO Čopori vukova usred dana napadaju stoku
napadaju i usred dana
San o životu na selu postao horor: "Sve se dogodi u sekundi. Kći ide psihijatru"
VIDEO Zbog snijega u Sloveniji deseci tisuća ostali bez struje
Deseci tisuća bez struje
VIDEO Susjedi okovani snijegom, proglašeno izvanredno stanje: "Uvjeti su ekstremni, aktivirali smo plan spašavanja"
show
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Tko je supruga Jakova Gojuna? Velika je podrška slavnom rukometašu i ponosna majka njihove četvero djece
Kraj jedne karijere
Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje
Justus Reid pokazao problem s kojim se bori u kući koju je u Hrvatskoj kupio za 5000 eura
Neugodno iznenađenje
Amerikanac otkrio ozbiljan problem u kući koju je u Hrvatskoj platio 5000 eura!
zdravlje
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Vježbe za lumbalni dio kralježnice (vježbe za donji dio kralježnice): 10 pokreta koji uklanjaju bolove
Pogledajte kako se izvode
Vježbe za lumbalni dio kralježnice (vježbe za donji dio kralježnice): 10 pokreta koji uklanjaju bolove
Tihi ubojica u vašim arterijama: Evo kako nastaje plak i kako ga zaustaviti na vrijeme!
Ovo su glavni uzroci
Tihi ubojica u vašim arterijama: Evo kako nastaje plak i kako ga zaustaviti na vrijeme!
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
Ups!
Snimanje za društvene mreže završilo brukom, ali svejedno su objavile snimke
tech
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
Nadogradnja topa
Najubojitiji američki vojni helikopter dobiva super moćno streljivo za borbu protiv dronova
sport
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
na pet godina
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
Sve procurilo! Vatrene čeka spektakularan dizajn nove Adidas opreme
OPA!
Sve procurilo! Vatrene čeka spektakularan dizajn nove Adidas opreme
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
tv
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Učinila je to iz ljubavi, ali on to ne može shvatiti
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Hoće li postići dogovor?
Tajne prošlosti: Uzela joj je sve što je imala
TAJNE PROŠLOSTI
Uzela joj je sve što je imala
putovanja
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Objavljena prosječna plaća za prosinac: Imate li vi toliko?
tko ima najviše
Objavljena prosječna plaća za prosinac: Imate li vi toliko?
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
lifestyle
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Bojana Gregoric Vejzović u prozirnoj suknji s uzorkom leoparda 2026.
Uvijek divna
Prozirna suknja s uzorkom leoparda može izgledati elegantno – Bojana Gregorić Vejzović najbolji je dokaz
sve
Slavne žene s dioptrijskim naočalama i bez šminke 2026
Prirodne i lijepe
Bez šminke i s dioptrijskim naočalama ove slavne dame izgledaju baš poput nas
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
na pet godina
Sad je službeno! Hrvatski golman potpisao za najbolji klub na svijetu
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene