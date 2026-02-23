Potjera kod Zagreba! Ukrali auto pa bježali policiji i gađali ih, maloljetnik htio zgaziti policajce

Prava noćna drama odvijala se početkom veljače na području Velike Gorice, gdje su trojica mladića, među kojima i maloljetnik, nakon krađe automobila bježala policiji, pritom ih gađajući svime što im se našlo pod rukom. Jedan policijski vježbenik je ozlijeđen, a maloljetnik je osumnjičen za pokušaj teškog ubojstva.

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom, 26-godišnjakom i maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela – teške krađe provaljivanjem i krađe, dok se maloljetnika dodatno tereti i za pokušaj teškog ubojstva policijskog službenika i policijskog vježbenika te za oštećenje tuđe stvari.

Sve je počelo u četvrtak 5. veljače oko 23:55 u Novom Čiču. Prema sumnjama policije, trojac je prema unaprijed dogovorenom planu ispred ugostiteljskog objekta u Velikogoričkoj ulici ukrao Volkswagen Polo zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 69-godišnjaka te se odvezao u nepoznatom smjeru.

Dva sata kasnije, oko 2:15, policija je zaprimila dojavu o provali u trgovinu u Šćitarjevu. Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su u mjestu Sasi na cesti uočili sumnjivi Volkswagen Polo s otvorenim prtljažnikom u kojem se nalazila kutija.

Posumnjavši da su vozilo i osobe povezani s krađama, policajci su ih pokušali zaustaviti uz pomoć svjetlosnih i zvučnih signala. No, vozač se nije zaustavio, već je nastavio vožnju prema Drenju Šćitarjevskom.

Tijekom potjere osumnjičeni su iz ukradenog automobila prema policijskom vozilu bacali limenke, plastične kašete, dizalicu za automobil i druge predmete, pokušavajući spriječiti policiju u zaustavljanju. U pomoć je pozvana još jedna ophodnja.

Drama je kulminirala na području Ribnice, gdje su policajci pokušali taktički zaustaviti vozilo kako bi spriječili daljnju opasnost za građane. No, osumnjičeni su najprije udarili u službeno vozilo, a potom automobilom krenuli prema policajcima. Oni su se uspjeli izmaknuti i izbjeći teže posljedice, iako je jedan od njih pri izmicanju morao preskočiti ogradu, navodi policija.

Sletjeli u jarak

Zbog policijskog postupanja i blokade, bjegunci su bili prisiljeni proći uskim prolazom, nakon čega su vozilom sletjeli u jarak. Izašli su iz automobila i pokušali pobjeći, no policija je sustigla i uhitila 24-godišnjaka.

U cijelom događaju lakše je ozlijeđen policijski vježbenik, kojem je liječnička pomoć pružena u KBC-u Sestre milosrdnice.

Provedenim istraživanjem utvrđena je sumnja da je maloljetnik, s ciljem usmrćenja policijskog službenika i vježbenika, počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju te oštećenje tuđe stvari. Budući da je nakon događaja bio nedostupan policiji, protiv njega je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Maloljetnik je uhićen u srijedu 18. veljače te je dan kasnije predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu dostavljena je dopuna kaznene prijave.

Protiv 24-godišnjaka i 26-godišnjaka podneseno je posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.