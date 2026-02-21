Novi preokret! Trump najavio povećane globalne carine!

Trump je u petak rekao da će carine koje je sud ukinuo zamijeniti nametom od 10 posto na svu robu koja ulazi u Sjedinjene Američke Države.
No u subotu je na društvenoj mreži Truth Social objavio da će ta stopa ipak biti povećana na 15 posto.
Nove carine stupit će na snagu u utorak, 24. veljače, a mogu ostati na snazi oko pet mjeseci. Nakon toga administracija mora zatražiti odobrenje Kongresa kako bi ih produljila.
U objavi na Truth Socialu je oštro kritizirao presudu suda i najavio nove mjere.
"Na temelju temeljite, detaljne i potpune analize smiješne, loše napisane i krajnje antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon MNOGO mjeseci promišljanja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, ovim putem poručujem da ću, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, s trenutačnim učinkom povećati globalnu carinu od 10 posto za zemlje, od kojih su mnoge desetljećima iskorištavale SAD bez ikakvih posljedica (sve dok nisam ja došao!), na potpuno dopuštenu i pravno potvrđenu razinu od 15 posto", poručio je Trump.
"Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci Trumpova administracija odredit će i uvesti nove, zakonski dopuštene carine, koje će nastaviti naš iznimno uspješan proces kojim Ameriku ponovno činimo velikom – VEĆOM NEGO IKAD PRIJE!!!", stoji u objavi.