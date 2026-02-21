Novi preokret! Trump najavio povećane globalne carine!

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uvesti globalne carine od 15 posto nakon što je Vrhovni sud donio odluku kojom su poništeni njegovi raniji nameti na uvoz.

Trump je u petak rekao da će carine koje je sud ukinuo zamijeniti nametom od 10 posto na svu robu koja ulazi u Sjedinjene Američke Države.

No u subotu je na društvenoj mreži Truth Social objavio da će ta stopa ipak biti povećana na 15 posto.

Nove carine stupit će na snagu u utorak, 24. veljače, a mogu ostati na snazi oko pet mjeseci. Nakon toga administracija mora zatražiti odobrenje Kongresa kako bi ih produljila.

U objavi na Truth Socialu je oštro kritizirao presudu suda i najavio nove mjere.

"Na temelju temeljite, detaljne i potpune analize smiješne, loše napisane i krajnje antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon MNOGO mjeseci promišljanja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, ovim putem poručujem da ću, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, s trenutačnim učinkom povećati globalnu carinu od 10 posto za zemlje, od kojih su mnoge desetljećima iskorištavale SAD bez ikakvih posljedica (sve dok nisam ja došao!), na potpuno dopuštenu i pravno potvrđenu razinu od 15 posto", poručio je Trump.

"Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci Trumpova administracija odredit će i uvesti nove, zakonski dopuštene carine, koje će nastaviti naš iznimno uspješan proces kojim Ameriku ponovno činimo velikom – VEĆOM NEGO IKAD PRIJE!!!", stoji u objavi.