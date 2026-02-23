VIDEO Pojavila se jeziva snimka tragedije: Autobus s turistima začas je potonuo u ledeno jezero

Turistički autobus koji je prevozio kineske turiste u petak je upao u tri metra široku pukotinu u ledu na Bajkalskom jezeru u Rusiji, prilikom čega je poginulo osmero ljudi, uključujući 14-godišnje dijete.

Na društvenim mrežama pojavila se amaterska snimka koja prikazuje trenutke užasa i koliko je brzo vozilo nestalo ispod površine najdubljeg jezera na svijetu.

A video has emerged of the tragedy on Lake Baikal — a bus with Chinese tourists sank through the ice within seconds



The incident occurred on February 20. Eight people were killed, including a 14-year-old child.



Only one passenger survived — he was pulled out with a rope right… pic.twitter.com/P1S3SqHIW1 — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Ronioci su kasnije iz ledene vode izvukli tijela s dubine od 18 metara. Poginuli su ruski vozač i sedmero kineskih turista, dok se jedan turist uspio spasiti.

Unatoč prethodnim sezonskim upozorenjima o stanjivanju leda, sljedećeg dana navodno su se u istom području još dva vozila kretala po zaleđenom jezeru, što je nametnulo ozbiljna pitanja o nadzoru i provedbi sigurnosti.

Lokalne vlasti izvijestile su kako, unatoč tragediji, neki turisti i dalje riskiraju život. Tijekom petka i subote šest ljudi spašeno je nakon što su ostali zarobljeni u svojim vozilima na ledu.