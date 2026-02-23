VIDEO Pojavila se jeziva snimka tragedije: Autobus s turistima začas je potonuo u ledeno jezero

Na društvenim mrežama pojavila se amaterska snimka koja prikazuje trenutke užasa na Bajkalskom jezeru.
Turistički autobus koji je prevozio kineske turiste u petak je upao u tri metra široku pukotinu u ledu na Bajkalskom jezeru u Rusiji, prilikom čega je poginulo osmero ljudi, uključujući 14-godišnje dijete.
Unatoč prethodnim sezonskim upozorenjima o stanjivanju leda, sljedećeg dana navodno su se u istom području još dva vozila kretala po zaleđenom jezeru, što je nametnulo ozbiljna pitanja o nadzoru i provedbi sigurnosti.
Lokalne vlasti izvijestile su kako, unatoč tragediji, neki turisti i dalje riskiraju život. Tijekom petka i subote šest ljudi spašeno je nakon što su ostali zarobljeni u svojim vozilima na ledu.