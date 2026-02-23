Otkriveno što su sve porezni obveznici plaćali perverznom princu: "Nisam mogao vjerovati"

Dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, bivši britanski princ i bivši vojvoda od Yorka Andrew Mountbatten-Windsor naplaćivao je masaže i stvarao prekomjerne putne troškove na račun poreznih obveznika, tvrde umirovljeni državni službenici koji su o tome odlučili progovoriti.

Kao britanski trgovinski predstavnik putovao je svijetom između 2001. i 2011. godine, a njegova je uloga završila zbog povezanosti s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

"Ne mogu tvrditi da bi ga to zaustavilo, ali..."

Jedan bivši državni službenik, koji je početkom 2000-ih radio u britanskom odjelu za trgovinu, toliko se protivio Andrewovu zahtjevu za pokrivanjem troškova "usluga masaže" da ga je odbio platiti, no tvrdi da su ga nadređeni na to prisilili. "Smatrao sam da je to pogrešno. Rekao sam da to ne smijemo platiti, ali na kraju smo ipak platili", rekao je za BBC, govoreći o zahtjevu koji je uslijedio nakon Andrewova posjeta Bliskom istoku.

Kaže kako žali što je Andrewu dopušteno da mu prođe trošak za masažu jer je to možda bila prilika da se provjeri njegovo ponašanje: "Ne mogu tvrditi da bi ga to zaustavilo, ali trebali smo dati do znanja da nešto nije u redu."

Njegovu tvrdnju potkrepljuje i drugi izvor, bivši visoki dužnosnik Whitehalla, koji je nadzirao financije u tom resoru. On je vidio slične troškove za Andrewova putovanja i kaže da "nema apsolutno nikakve sumnje" u njihovu autentičnost.

Oba bivša državna službenika željela su ostati anonimna, ali su odvojeno razgovarala s BBC-jem. BBC nije vidio dokaz o naplati masaža star više od 20 godina, ali jest dokumentaciju koja potvrđuje da su zviždači u to vrijeme bili na položajima s kojih su mogli imati uvid u takve informacije. U Andrewovu ponašanju nije sugerirano ništa nezakonito.

"Bilo je kao da se ne radi o pravom novcu"

Bivši visoki dužnosnik Whitehalla rekao je da je bio šokiran razmjerima Andrewove rastrošnosti kao izaslanika, uključujući, kako smatra, prekomjerne troškove letova te nerazuman broj hotelskih soba i troškove za njegovu pratnju. "Nisam mogao vjerovati, bilo je kao da se ne radi o pravom novcu, kao da ne troše vlastiti novac", rekao je visoki dužnosnik.

Dodao je da je, unatoč njegovoj odgovornosti za financije, postojala slaba kontrola nad potrošnjom i neuredno vođenje evidencije. Tvrdi da su se troškovi gubili u različitim proračunima, što ih je činilo teškim za praćenje, a rijetko se znalo tko je točno bio u Andrewovoj pratnji.

Za to krivi poštovanje koje su vrlo visoki državni službenici iskazivali tadašnjem princu Andrewu i njihovu nespremnost da mu se suprotstave. Provjere Andrewovih putovanja automatski su se odobravale, prisjeća se, umjesto da se provede ikakva stvarna kontrola.