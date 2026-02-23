VIDEO Odjekuju eksplozije, gradovi u mraku: Pogođena ključna naftna postrojenja

Veliki noćni raketni napad prouzročio je značajnu štetu na infrastrukturi u ruskom gradu Belgorodu, a prema više izvješća, Ukrajina je napala energetske i naftne infrastrukture i u drugim dijelovima Rusije.

Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov rekao je da se grad suočava s prekidima u opskrbi električnom energijom, vodom i grijanjem nakon oštećenja energetskih postrojenja.

Very dense air defence activity in Belgorod, Russia. pic.twitter.com/CaiFueAvZ7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 22, 2026

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju eksplozije diljem grada, a svjedoci kažu da su veliki dijelovi Belgoroda ostali u mraku. Gladkov je rekao da hitne službe rade na sanaciji pogođenih mjesta i da će se razmjeri štete procijeniti kasnije, dodajući da su u napadima oštećene stambene zgrade, jedna društvena ustanova i nekoliko privatnih kuća, prenosi Kyiv Independent.

Regionalne vlasti također su izvijestile o napadima dronovima koji su oštetili opremu u industrijskom poduzeću i ozlijedili ženu u obližnjem selu. Hospitalizirana je s ranama od eksplozije i šrapnela.

Osim Belgoroda, stanovnici Saratova i Engelsa također su izvijestili da su čuli više eksplozija tijekom noći. Uz to, stanovnici Almetjevska u Tatarstanu izvijestili su o eksplozijama i požaru u gradu, iako dužnosnici još nisu objavili detaljne informacije o incidentima.

The "Frunzenskaya" substation in Belgorod after the arrival of Ukrainian drones, on fire. pic.twitter.com/0b6OIjHGlK — Shaun Pinner (@olddog100ua) February 23, 2026

Prema Telegram kanalu Exilenova+, napadnuta je i naftna crpna stanica Kaleikino u ruskom Tatarstanu. Objekt pripada Transnjeftu–Prikamye i služi kao glavno čvorište u ruskom sustavu magistralnih naftovoda, što ga čini jednim od ključnih čvorova u infrastrukturi za transport nafte u zemlji.

💥An oil pumping station was attacked in Tatarstan.



ASTRA reports that the station in question is the Kaleikino pumping station, a main oil pumping station located near the village of Kaleikino, near Almetyevsk.



It receives oil from various pipelines and serves as a major hub… pic.twitter.com/mgpjmVdu1f — News.Az (@news_az) February 23, 2026

Ukrajinska vojska nije komentirala prijavljene napade, a tvrdnje nisu mogle biti neovisno provjerene u vrijeme objave. U rujnu je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da će Ukrajina uzvratiti protiv ruskog energetskog sektora ako Moskva nastavi ciljati kijevsku elektroenergetsku mrežu.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, više puta ciljajući elektroenergetsku mrežu, plinska postrojenja i sustave grijanja, dok se zemlja već mjesecima suočava s temperaturama koje se spuštaju ispod ništice.