Među Epsteinovim mailovima osvanulo ime i jednog Hrvata: "Borise, moraš se u Davosu naći s princem Andrewom"

Nakon što je okončana najduža blokada vlade SAD-a u povijesti, Kongres je započeo ponovno s radom, a jedna od prvih odluka Odbora za nadzor Zastupničkog doma koju su donijeli zajedno s novoizabranom zastupnicom bilo je puštanje u javnost 20.000 e-mailova Jeffreya Epsteina, milijardera, osuđenog pedofila i seksualnog prijestupnika koji se suicidom 2019. spasio od teških optužbi za trgovanje ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica koje bi ga doživotno pospremile iza rešetaka.

U novoobjavljenim mailovima najzvučnije je dakako ime aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je godinama prijateljevao s Epsteinom, a danas se (neuspješno) ograđuje od tog prijateljstva i veza s njim.

No, među mailovima pojavilo se i ime jednog Hrvata, Borisa Nikolića, liječnika koji je medicinu i specijalizaciju odradio u Hrvatskoj, a postdokotorat je završio na Harvardu, te je u inozemstvu nastavio karijeru gdje je, među ostalim, postao poznati investitor i glavni savjetnik za znanost i tehnologiju milijardera i osnivača Microsofta Billa Gatesa.

U mailovima se može pročitati kako je Epstein u dopisivanju s Nikolićem poticao potonjeg da se u Davosu nađe s "zabavnim" princom Andrewom, sada osramoćenim bivšim vojvodom od Yorka koji je nedavno zbog veza s Epstesinom ostao bez svih titula i bogatstva odlukom kralja Karla III.

Razmjena između Jeffreya Espteina i Borisa Nikolića odigrala se u siječnju 2010., šest mjeseci nakon što je Epstein pušten iz zatvora u Floridi gdje je služio kontroverzno malu kaznu za podvođenje maloljetnica. Princ Andrew je u to vrijeme bio posebni predstavnik Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije, piše 24sata.

U mailu Epstein prvo pita je li se zabavio u Davosu do tada. Nikolić, koji je nakon Epsteinovog suicida 2019. imenovan izvršiteljem njegove oporuke odgovara: "Druga vrsta zabave ... Jučer sam sreo tvog prijatelja Billa Clintona, potom [Nicolasa] Sarkozyja. Kasnije tog dana sastanak s tvojim drugim prijateljem princom Andrewom jer ima neka pitanja u vezi Microsofta."

Epstein mu odgovara: "Možeš reći Andrewu da smo prijatelji." Kada Nikolić naznačuje da od princa ne traži ništa zauzvrat, Epstein odgovara: "Da, tražiš. Trebaš se smijati i zabaviti. On je dobar u tome ... Vrlo je zabavan."

Nikolić odgovara: "Hvala! Čuo sam da nije baš zabavan, ali vjerujem tvojoj procjeni. Bilo bi sjajno da si ovdje. Upravo sam flertovao s 22-godišnjom vrućom plavokosom Meksikankom s plavim očima. Ispostavilo se da je s mužem. Nisam imao priliku provjeriti njega. Ali, kako smo zaključili, sve što je dobro je iznajmljeno." Dodao je i emotikon koji trepće.

Nakon sastanka s Andrewom, Nikolić izvještava Epsteina: "On je odličan ... Mislim da bih zamijenio Davos za dobar tjedan mode. Mnogo je zabavnije."