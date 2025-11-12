Objavljeni novi Epsteinovi mailovi, spominje se i Trump: "Ona je s njim provela sate u mojoj kući"

Demokratski zastupnici u američkom Kongresu objavili su mailove seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina u kojima se spominje i predsjednik Donald Trump.

Među objavljenim mailova nalazi se i prepiska Epsteina i Ghislaine Maxwell, epsteinove suradnice koja se smatra njegovom desnom rukom.

Predsjednik SAD-a u privatnom je razgovoru u 15 godina spomenut više puta. Epstein tvrdi da je Trump proveo značajno vrijeme sa ženom koju demokrati opisuju kao žrtvu Epsteinove trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Epstein također piše da je Trump "znao za djevojke".

🚨BREAKING: Oversight Dems have received new emails from Jeffrey Epstein’s estate that raise serious questions about Donald Trump and his knowledge of Epstein’s horrific crimes.



Read them for yourself. It’s time to end this cover-up and RELEASE THE FILES. pic.twitter.com/A5XgOHj2Jq — Oversight Dems (@OversightDems) November 12, 2025

Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma dobili su pristup mailovima nakon što su ranije ove godine zatražili sudsku dozvolu.

"Želim da shvatiš da je Trump taj pas koji nije lajao... Žrtva je s njim provela sate u mojoj kući... Nikada nije spomenut", napisao je Epstein 2. travnja 2011. godine.

Nadzorni odbor trenutačno pregledava 23.000 dokumenata povezanih s Epsteinom. Trump je nekoliko puta porekao da je imao saznanja o njegovim ilegalnim aktivnostima. Njih dvojica su se družili tijekom '90-ih i '00-ih godina, ali su se posvađali oko 2004. godine.