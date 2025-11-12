Objavljeni novi Epsteinovi mailovi, spominje se i Trump: "Ona je s njim provela sate u mojoj kući"

Među objavljenim mailova nalazi se i prepiska Epsteina i Ghislaine Maxwell, epsteinove suradnice koja se smatra njegovom desnom rukom.
Predsjednik SAD-a u privatnom je razgovoru u 15 godina spomenut više puta. Epstein tvrdi da je Trump proveo značajno vrijeme sa ženom koju demokrati opisuju kao žrtvu Epsteinove trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Epstein također piše da je Trump "znao za djevojke".
🚨BREAKING: Oversight Dems have received new emails from Jeffrey Epstein’s estate that raise serious questions about Donald Trump and his knowledge of Epstein’s horrific crimes.
Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma dobili su pristup mailovima nakon što su ranije ove godine zatražili sudsku dozvolu.
"Želim da shvatiš da je Trump taj pas koji nije lajao... Žrtva je s njim provela sate u mojoj kući... Nikada nije spomenut", napisao je Epstein 2. travnja 2011. godine.
Nadzorni odbor trenutačno pregledava 23.000 dokumenata povezanih s Epsteinom. Trump je nekoliko puta porekao da je imao saznanja o njegovim ilegalnim aktivnostima. Njih dvojica su se družili tijekom '90-ih i '00-ih godina, ali su se posvađali oko 2004. godine.