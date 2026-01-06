Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"

Četrnaestogodišnji dječak poginuo je u ponedjeljak u indonezijskoj pokrajini Južni Sulawesi.

Muhammad Rafli Hamzah prao je rublje na obali rijeke kada je krokodil iznenada izronio iz mutne vode, zgrabio ga i odvukao pod površinu.

U trenutku napada u blizini su se nalazili njegovi prijatelji i mlađi brat koji su nemoćno promatrali kako dječak nestaje u rijeci, piše The Sun.

Potraga za dječakom pokrenuta je istog dana, a u njoj su sudjelovali članovi obitelji, spasilačke službe i lokalni volonteri. Nakon višesatne potrage tijelo dječaka pronađeno je kako pluta oko 200 metara nizvodno od mjesta događaja.

"Na tijelu je bilo više ugriznih rana", izjavio je načelnik policije. Dodao je da je tijelo izvučeno u zajedničkoj akciji spasilačke službe i vatrogasaca.

"Pozivamo građane na pojačan oprez kako se ovakvi tragični događaji ne bi ponovili", rekao je Latif.

Indonezija je dom 14 vrsta krokodila, uključujući velike i izrazito agresivne estuarijske krokodile koji se uspješno prilagođavaju lokalnoj klimi. Stručnjaci upozoravaju da se ove životinje sve češće približavaju naseljenim područjima zbog prekomjernog izlova ribe, gubitka prirodnih staništa i širenja poljoprivrednih površina.

Problemi su dodatno pogoršani raširenim rudarenjem kositra zbog kojeg lokalno stanovništvo ulazi u nekadašnja staništa krokodila. Budući da se rijeke u mnogim ruralnim dijelovima zemlje i dalje koriste za kupanje i ribolov, broj smrtonosnih napada posljednjih godina raste.