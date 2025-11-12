Oglasio se Trump nakon objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom: "Ovo je podvala"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se prvi put nakon objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

"Demokrati ponovno pokušavaju izvući ovu podvalu jer će učiniti sve kako bi skrenuli pozornost s toga koliko su loše postupili oko zatvaranja vlade i mnogih drugih pitanja. Samo bi vrlo loš ili glup republikanac nasjeo na tu zamku", napisao je na svom Truth Socialu pa dodao:

"Demokrati su našu zemlju koštali bilijun i pol dolara nedavnim postupcima nasilnog zatvaranja, dok su istovremeno mnoge doveli u opasnost i trebali bi za to platiti poštenu cijenu. Ne smije biti skretanja pozornosti na Epsteina ili bilo što drugo, a svi uključeni republikanci trebaju se usredotočiti isključivo na ponovno otvaranje naše zemlje i ispravljanje goleme štete koju su počinili demokrati!".

Ovime je Trump prvi puta reagirao na objave novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Bijela kuća optužila je također demokrate u Zastupničkom domu da su objavili e-mailove osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina kako bi ocrnili predsjednika Donalda Trumpa.

"Demokrati su selektivno dali e-mailove liberalnim medijima kako bi stvorili lažni narativ u cilju ocrnjivanja predsjednika Trumpa", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein rekao je da je Donald Trump znao za djevojke koje su bile njegove žrtve, po e-mailovima koje su u srijedu objavili demokrati u Zastupničkom domu američkog Kongresa, što je Bijela kuća osudila kao "lažni narativ".

Demokrati citiraju korespondenciju između Epsteina i pisca Michaela Wolffa te Ghislaine Maxwell, pripadnice britanskog visokog društva i bivše Espteinove djevojke, koja služi 20 godina zatvora zbog pomaganja Epsteinu u seksualnom zlostavljanju maloljetnica.

E-mailovi su objavljeni na dan kada treba prisegnuti nova demokratska zastupnica u Zastupničkom domu, čiji bi glas trebao prevagnuti u kampanji koja ima za cilj prisiliti Zastupnički dom da glasa o objavi svih dokumenata koji se odnose na Epsteina koji nisu tajni. Taj slučaj zadaje velike glavobolje američkom predsjedniku.

Objavljen je, među ostalima, e-mail Wolffu iz 2019. u kojem je Epstein naveo da je Trump "znao za djevojke jer je tražio Ghislaine da prestane" i Epsteinova poruka Maxwellu iz 2011. u kojoj on tvrdi da je Trump "proveo sate u njegovoj kući" s jednom od žrtava, čije ime je skriveno.

Trump odlučno i uporno niječe da je znao za Epsteinovu trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Rekao je da su on i Epstein, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru na Manhattanu, bili nekoć prijatelji prije nego su se razišli.

"Demokrati su selektivno dali e-mailove liberalnim medijima kako bi stvorili lažni narativ u svrhu ocrnjivanja predsjednika Trumpa", priopćila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, dodajući da je žrtva čije je ime u e-mailovima skriveno bila pokojna Virginia Giuffre, "koja je u više navrata rekla da predsjednik Trump nije bio upleten ni u kakva protuzakonita djela".

Trumpovi pristaše podijeljeni

Afera Epstein prati Trumpa mjesecima, uznemirujući čak i njegove političke pristaše, koji smatraju da je vlada zataškavala Epsteinove veze s bogatima i moćnima, i neobično su kritični prema Ministarstvu pravosuđa zato što nije objavilo više informacija o Epsteinovim navodnim kaznenim djelima.

Samo četiri od 10 republikanaca reklo je u listopadu u ispitivanju Ipsosa za Reuters da odobravaju Trumpov pristup toj aferi. S druge strane, njegove ukupne rezultate u Bijeloj kući odobrava devet od deset republikanaca.

Donald Trump i Jeffrey Epstein Foto: Afp

Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson trebao bi u srijedu prisegnuti demokratkinju Adelitu Grijalvu na zastupničko mjesto njezina pokojnog oca. Ona bi trebala dati posljednji potpis na peticiju kojom se od Zastupničkog doma traži da objavi sve neklasificirane dokumente koji se odnose na Epsteina, čemu su se Johnson i Trump do sada protivili.

Vodeći demokrat u Odboru za nadzor, zastupnik Robert Garcia, zatražio je od Ministarstva pravosuđa da u cijelosti objavi Epsteinove dokumente.

Jeffrey Epstein i Donald Trump Foto: X / Screenshot

"Što više Donald Trump pokušava zataškati Epsteinove dokumente, to ih više mi otkrivamo. Ovi zadnji e-mailovi i korespondencija postavljaju goruća pitanja o tome što još Bijela kuća skriva i o prirodi odnosa između Epsteina i predsjednika", istaknuo je Garcia u priopćenju.