Čistio snijeg ispred kuće i otkopao mrtvog čovjeka!

Muškarac iz Saske u Njemačkoj doživio je nemali šok kada je počeo lopatom čistiti snijeg ispred svoje kuće u subotu ujutro.

Otkopao je ni više ni manje nego tijelo muškarca! Liječnik koji je pozvan mogao je samo konstatirati smrt.

Ispostavilo se kako je riječ o 86-godišnjaku čiji je nestanak prijavljen nekoliko sati ranije. Nestao je iz kuće udaljene oko kilometar i pol od mjesta gdje je kasnije pronađeno njegovo tijelo, piše T-online.de.

Njegova supruga posljednji ga je put vidjela živog između 20 i 21 sat. Kada je primijetila da ga nema oko 3 sata ujutro, odmah je kontaktirala s policijom.

Vatrogasna postrojba pripremala je potragu dronom kada je javljeno da je pronađen mrtav u snijegu. Policija istražuje je li riječ o nesreći ili prirodnoj smrti.