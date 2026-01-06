Obitelj mislila da im je sin poginuo, pripremali su sprovod, a onda je došlo do preokreta: "Ovo je ogroman šok"

Dvije obitelji iz Velike Britanije zbog pogreške policije tri tjedna živjele su u potpunoj zabludi o sudbini svojih sinova nakon prometne nesreće.

Jednoj obitelji rečeno je da im je sin teško ozlijeđen i nalazi se u bolnici dok su drugoj priopćili da je njihov sin poginuo, iako je zapravo bio živ.

Riječ je o 18-godišnjem Joshui Johnsonu i 17-godišnjem Trevoru Wynnu koji su sudjelovali u prometnoj nesreći u blizini Rotherhama 13. prosinca. Policija Južnog Yorkshirea tada je objavila da je Trevor Wynn preminuo na mjestu nesreće, dok je Joshua Johnson hospitaliziran s teškim ozljedama.

Obitelj Johnson provela je božićne blagdane vjerujući da im je sin u bolnici dok je obitelj Wynn tri tjedna tugovala i pripremala sprovod svog sina.

Istina je izašla na vidjelo tek u nedjelju kada se teško ozlijeđeni tinejdžer probudio iz kome i medicinskom osoblju rekao: "Ja sam Trevor." To je potaknulo provjeru identiteta stradalih u nesreći, piše Daily Mail.

Nakon novih forenzičkih testova potvrđeno je da je tijelo koje je prethodno identificirano kao Trevorovo zapravo bilo tijelo Joshue Johnsona. Trevor Wynn je cijelo vrijeme bio živ i hospitaliziran, ali zbog teških ozljeda nitko nije primijetio pogrešku u identifikaciji. Izvori navode da su mladići bili sličnog izgleda što je dodatno pridonijelo zamjeni identiteta.

Roditelji Joshue tada su obaviješteni o tragičnoj pogrešci. "To nije naš sin", rekli su policiji kada im je postalo jasno da je mladić u bolnici zapravo Trevor.

Pomoćnik načelnika policije Colin McFarlane uputio je javnu ispriku zbog, kako je rekao, "neoprostive pogreške". "Ovo je ogroman šok za sve uključene i svjesni smo dodatne traume koju je ova situacija prouzročila", rekao je McFarlane. "Ponudili smo podršku svim obiteljima i uključili specijalizirane službe kako bismo im pomogli."

Dodao je da se obvezao osobno sastati s roditeljima obojice mladića. Policija je slučaj sama prijavila Neovisnom uredu za policijsko postupanje koji će provesti istragu o postupcima identifikacije nakon nesreće.

U prometnoj nesreći smrtno je stradala i 17-godišnja djevojka, dok je još jedan tinejdžer prevezen u bolnicu. Automobil marke Toyota sletio je s ceste i udario u stablo na dionici između Dinningtona i Todwicka.

Policija je potvrdila da su uhićene dvije osobe: 18-godišnjak zbog sumnje na izazivanje smrti opasnom vožnjom te 19-godišnjak zbog sumnje na ometanje pravde. Obojica su puštena uz jamčevinu, a istraga se nastavlja.