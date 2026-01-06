Snijeg i vjetar paralizirali Hrvatsku! Dio A1 zbog mećave i orkanske bure zatvoren za sav promet

U jednom gradskom naselju stablo je palo na parkirani automobil, no prema trenutačnim informacijama nema ozlijeđenih osoba.

Na više lokacija zabilježena su srušena stabla, dok se na kolnicima zadržao sloj leda

Hrvatska u bijelom, sniježi i na otocima: Izdano posebno upozorenj

Snijeg je zabijelio i Istru. Mnogi su zimski dan odlučili iskoristiti za uživanje u snježnim radostima koje Istra ne pamti već duži niz godina.

VIDEO Snijeg u Rovinju i na Cresu, u Pločama potop, u Dubrovniku opet - smeće

Obilan snijeg i olujna bura znatno su otežali promet na brojnim cestama u Hrvatskoj, a snijeg kolnike prekriva snijegom unatoč neprekidnom čišćenju.

Kombinacija snijega, jake bure i obilne kiše stvorila je teške uvjete diljem Hrvatske, a meteorolog Nove TV otkriva kada se očekuje smirivanje vremena.

Kolaps zbog snijega u Zagrebu: Radnici ZET-a brenerom odmrzavaju tračnice

Zbog velike količine snijega u Križevcima, šator postavljen na Strossmayerovom trgu urušio se zbog težine snijega. Nema ozlijeđenih.

Dio A1 zatvoren za sav promet

Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak osobnih vozila je preko Karina, Obrovca i Gračaca te obratno. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca, izvijestio je HAK.

Snijeg pada u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se uz zimske uvjete i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme.

Na snazi su zimski uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme

Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvijestio je HAK.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri te obratno. Prema Dalmaciji i obratno mogu samo osobna vozila.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila.