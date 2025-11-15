Poruke iz pakla! Procurio novi Epsteinov mail: Spominju se Trump, Putin, Bubba i oralni sex

Najnoviji niz e-mailova iz ostavštine pokojnog, osuđenog seksualnog zlostavljača Jeffreya Epsteina sadržava i poruku u kojoj se, čini se, aludira na navodni oralni seks predsjednika Donalda Trumpa. To otvara pitanja na koja Odbor za nadzor ne može dati odgovor dok Ministarstvo pravosuđa ne preda dokumente koje i dalje uskraćuje, upozorava Robert Garcia, vodeći demokrat u tom odboru.

Garcia tvrdi da im u tome aktivno odmaže i sama Trumpova Bijela kuća.

U razgovoru za The Advocate, kalifornijski zastupnik osvrnuo se na e-mail iz 2018., razmijenjen između Jeffreya Epsteina i njegova brata Marka, a sada objavljen u sklopu novih materijala. U toj poruci Mark Epstein piše da bi, budući da je Jeffrey rekao kako je u društvu bivšeg Trumpova savjetnika Stevea Bannona, "trebao pitati ima li Putin fotografije Trumpa kako puši Bubbi".

"Bubba" je nadimak koji se godinama vezivao uz bivšeg predsjednika Billa Clintona, no iz same poruke nije jasno misli li Mark Epstein upravo na njega ili na nekoga drugog, pa cjelokupni kontekst ostaje neodređen.

Jeffrey Epstein i Donald Trump Foto: X / Screenshot

Garcia je naglasio da odbor zasad nema dovoljno informacija kako bi tu poruku mogao vjerodostojno protumačiti.

"Iskreno, ne znamo na što se to točno odnosi. Je li riječ o šali? Je li ozbiljno? Na koga misli? Nemamo pojma", rekao je. "Ovi e-mailovi potječu iz Epsteinove ostavštine i pribavljeni su putem sudskog poziva. A sve to neusporedivo je s količinom dokumentacije koju nam mora predati Ministarstvo pravosuđa".

Dodao je da su nedostajući zapisi ključni za razumijevanje već prikupljenih e-mailova i svjedočanstava.

"U ovom trenutku, u Bijeloj kući i Ministarstvu pravosuđa odvija se golemo zataškavanje", rekao je. "To su dokumenti bez kojih ne možemo popuniti praznine niti cjelovito rekonstruirati sve što se događalo".

Razgovor je objavljen istoga dana kada je Donald Trump najavio da će naložiti otvaranje istraga protiv Clintona, bivšeg ministra financija Larryja Summersa i drugih osoba spomenutih u komunikacijama povezanim s Epsteinom.

"Donald Trump je jasno uznemiren", istaknuo je Garcia. "Opsjednut je skrivanjem tih dosjea, a istodobno ima svu moć da ih objavi već danas. Ako želi istinsku pravdu za žrtve, može i mora dopustiti da ti dokumenti postanu javni".

U pisanoj izjavi upućenoj javnosti Garcia je zaključio: "Naša istraga unutar Odbora za nadzor dovela je Donalda Trumpa u stanje panike. Pokušava odvratiti pozornost s ozbiljnih novih pitanja o svojem odnosu s Jeffreyjem Epsteinom. Predsjednik još uvijek nije objasnio zašto odbija omogućiti uvid u dokumente niti zašto je Ghislaine Maxwell nakon razgovora s njegovim bivšim osobnim odvjetnikom premještena u blažu, nisko-sigurnosnu ustanovu".

Donald Trump u Velikoj Britaniji - 4 Foto: AFP

Garcia je za The Advocate dodao da su Trump i njegovi saveznici godinama koristili Epsteinovo ime kao političko oružje, samo da bi sada izbjegavali transparentnost koju su sami zahtijevali.

"Čitavu kampanju, Donald Trump — zajedno s JD-om Vanceom i cijelim MAGA krugom — neumorno je obećavao objavu Epsteinovih dokumenata", rekao je.

"Zašto sada odbijaju objaviti dokumente? Mislim da su pitanja koja se nameću vrlo ozbiljna. Što se skriva?".

Newsweek je u petak objavio da je Mark Epstein izjavio kako se Bubba iz njegove poruke iz 2018. nije odnosio na Billa Clintona, no nije želio reći o kome je zapravo riječ.

Glasnogovornica Bijele kuće, Abigail Jackson, izjavila je za The Advocate: "Ovi e-mailovi ne dokazuju apsolutno ništa".

Nova politička oluja zahvatila je Washington nakon što je objavljeno više od 20.000 ranije neviđenih dokumenata povezanih sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Objavljen je niz e-mailova između Epsteina i njegovih suradnika, uključujući i dopisivanje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Republikanci su ih optužili da su izabrali samo poruke koje pogoduju određenoj političkoj naraciji, odgovarajući objavom dodatnih 20.000 dokumenata vezanih uz Epsteina.

Melanija Trump, Donald Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell Foto: Afp

U e-mailu autoru Michaelu Wolffu iz 2019. godine, Epstein je napisao da je Trump "znao za djevojke", iako nije jasno na što se točno odnosi.

Drugi dokumenti koje su objavili republikanci otkrivaju da je Epstein tvrdio da je Trump više puta dolazio u njegovu kuću, ali da nikada nije dobio masažu.

Tijekom godina Epsteinovi su se komentari o Trumpu zaoštravali. U poruci iz 2017. nazvao ga je "najgorom osobom koju je ikada upoznao", dok je u mailu Ghislaine Maxwell iz 2011. Trumpa opisao kao "psa koji ne laje" i tvrdio da je proveo sate u kući s jednom od žrtava, čije je ime redigirano.

Afera Epstein prati Trumpa mjesecima, uznemirujući čak i njegove političke pristaše, koji smatraju da je vlada zataškavala Epsteinove veze s bogatima i moćnima.