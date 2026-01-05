Razbuktali se sukobi, na otoku blokirano više od 400 turista, među njima šestero Hrvata

Više od 400 turista, među njima i šestero hrvatskih državljana, blokirano je na otoku Sokotri u Arapskom moru uz obalu Jemena, nakon što su im letovi otkazani zbog napetosti koje već nekoliko dana potresaju zemlju.

Zračni promet u Jemenu poremećen je zbog sukoba na kontinentu između separatista Južnog prijelaznog vijeća (STC) koji imaju podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata te vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija.

"Imamo više od 400 stranih turista (...) njihovi su letovi otkazani", rekao je AFP-u zamjenik guvernera Sokotre zadužen za kulturu i turizam, Yehya ben Afrar.

Sukobi u Jemenu - 5 Foto: Afp

Među njima je i šestero Hrvata koji su u kontaktu s hrvatskim veleposlanstvom u Egiptu.

"Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kairu u kontaktu je sa šestero hrvatskih državljana koji su se obratili za pomoć zbog nemogućnosti povratka u Republiku Hrvatsku nakon turističkog posjeta Jemenu. Prema njihovim navodima, svi su dobrog zdravstvenog stanja", rekli su Hini iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

MVEP također podsjeća na preporuku hrvatskim državljanima da izbjegavaju sva putovanja u Jemen. "Očekuje se da hrvatski državljani pri donošenju odluke o putovanju u inozemstvo uzmu u obzir i preporuke za putovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova kako bi njihovo putovanje te povratak u Hrvatsku prošli bez neugodnosti", ističu iz MVEP-a.

Sukobi u Jemenu - 4 Foto: Afp

Svi domaći i međunarodni letovi na otoku obustavljeni su otkako je vlada krajem prosinca proglasila izvanredno stanje, uključujući tri leta tjedno koja obično prevoze turiste iz Abu Dhabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objasnio je lokalni predstavnik.

Na otoku se sada nalazi 416 turista, među kojima više od 60 Rusa, prema lokalnom predstavniku.

Među njima su i britanski, francuski i američki državljani, rekao je AFP-u zapadni diplomat.

Sukobi u Jemenu - 3 Foto: Afp

Smješteni u tirkiznim vodama Arapskog mora, uz južnu obalu Jemena, četiri otoka i dva stjenovita otočića arhipelaga od 50.000 stanovnika relativno su pošteđeni sukoba koji već više od deset godina pustoši ovu siromašnu zemlju Arapskog poluotoka.

Otok, nazivan "Galapagosom Indijskog oceana", nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine i privlači mnoge turiste i utjecajne osobe.

Sukobi u Jemenu - 2 Foto: Afp

Većina dolazi preko UAE-a, glavnog saveznika STC-a koji kontrolira otok.

Ovaj pokret je početkom prosinca zauzeo golema područja na jugu Jemena, izazivajući gnjev drugih frakcija unutar vlade koje podupire Saudijska Arabija.

Vladine snage u petak su pokrenule operaciju protiv položaja STC-a u pokrajini Hadramaut na jugu Jemena, uz pomoć saudijskih zračnih napada.

STC je dio jemenske vlade, šarolike koalicije u ratu s pobunjenicima hutistima koji kontroliraju sjever zemlje.