Nacionalni simbol pretvorio je u vlastitu palaču užitaka: "Dovodio je prostituke, znala je i kraljica"

Osramoćeni bivši vojvoda od Yorka, princ Andrew, dovodio je prostitutke u kraljevski dom britanskog monarha – svoje majke, kraljice Elizabete II. – stoji u novom šokantnom izvješću.

Kraljica Elizabeta navodno je znala za te susrete, ali ih je držala u tajnosti, rekao je povjesničar Andrew Lownie, autor knjige o usponu i padu vojvode od Yorka.

"Godinama je dovodio prostitutke u Buckinghamsku palaču. To se događalo redovito. Ljudi koji su ondje radili žalili su se nadređenima, ali ništa nije poduzeto – pripadnicima osiguranja koji su se žalili rečeno je: 'Ako se želiš vratiti na dužnost u Brixton, možeš, ali inače šuti'", ispričao je Froelich.

"Naravno da je kraljica znala. Bila je obaviještena. Ali on je bio njezin omiljeni sin i izvlačio se iz svega. Sve se guralo pod tepih. Sve do sada", dodao je, izvijestio je New York Post.

Bivši zaposlenici palače sada otkrivaju detalje o "Randyju Andyju", kako su nazivali princa Andrewa.

"Svaki dan dobivam sve više informacija od ljudi koji su radili u palači i vladi. Više se ne boje govoriti i iznijeti svijetu što se doista dogodilo, sada kada je Andrew uklonjen s položaja i sada kada ga kraljica više ne štiti", rekao je Froelich.

Kralj Charles je Andrewu 3. studenog oduzeo titule zbog optužbi da je spavao sa ženama iz harema kojim je trgovao Jeffrey Epstein. Jedna od Epsteinovih žrtava, Virginia Giuffre, koja je u travnju počinila samoubojstvo u dobi od 41 godine, u svojim je memoarima napisala da joj je Epstein natjerao na spolni odnos s Andrewom u tri navrata, uključujući i kad je imala samo 17 godina.