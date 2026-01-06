Kolaps zbog snijega u Zagrebu: Radnici ZET-a brenerom odmrzavaju tračnice

Snijeg je u utorak okovao zagrabačke ulice, a u samom centru je u večernjim satima nastao kolaps. Djelatnici ZET-a naoružali su se brenerima i krenuli na teren.
Na Trgu dr. Franje Tuđmana nastao je veliki zastoj tramvaja zbog sniježnih nanosa i leda na tračnicama. Djelatnici ZET-a brenerom su odmrzavali tračnice te popravljali kvar na tramvaju ne bi li uspostavili tramvajski promet.
Kolaps u Zagrebu - 3
Foto:
Sanjin Strukic/Pixsell
Kolaps u Zagrebu - 2
Foto:
Sanjin Strukic/Pixsell
Stanje je na zagrebačkim prometnicama zaista zahtjevno, ali su sve ceste prohodne, rekao je za Hinu voditelj Zimske službe Grada Zagreba Ivan Špehar u utorak navečer.
"Stanje je zaista dosta zahtjevno, već dugo se ovakav snijeg nije dogodio u Zagrebu, ali svih 245 ekipa je i dalje na terenu i sve ceste su prohodne. Nisu crne i očišćene do kraja, ali vjerujem da će tijekom noći i jutra barem one glavne ceste i pristupne ceste hitnim službama takve biti", poručuje Špehar na kraju i drugog dana snježnih padalina.
Jedna ekipa zimske službe pomogla je djelatnicima Hitne pomoći vozeći se ispred njih kako bi čim prije dovezli pacijenta do bolnice, dodao je.
U posljednjih 48 sati Zimska služba Grada Zagreba potrošila je oko 1600 tona ukupnog materijala - soli i kamenog agregata, a raspolažu s još 10.000 tona.
"Ta količina materijala dovoljna je da prilikom ovakve konstantne padaline možemo komotno izdržati još 10-ak dana, ali vremenska prognoza je takva da bi oborine tokom sutrašnjeg popodneva trebale prestajati", kaže Špehar dodajući kako njihov rad ipak ne prestaje.
"S prestankom padalina ne prestaje i naš rad, samo će biti u smanjenom obujmu. Nakon prestanka padalina dolazi do drugog problema, a to su niske temperature koje podrazumijevaju preventivne radnje na ključnim točkama - mostovima, nadvožnjacima…", istaknuo je.
Moguća kašnjenja autobusa i do dva sata u dolasku i odlasku s Autobusnog kolodvora
Špehar kaže kako je i Sljemenska cesta prohodna, ali ipak i dalje ostaje zatvorena za promet osobnim automobilima zbog parkiranih automobila uz cestu.
"Naše četiri ekipe su konstantno na Sljemenu", dodao je.
Iz ZET-a su izvijestili kako autobus linije 140 ponovno prometuje dok i dalje zbog snijega na kolniku ne prometuju linije 127, 130, 135, 138, 201, 203, 227. Linija 126 prometuje do starog okretišta, a linija 164 prometuje do okretišta izvor, kod podvožnjaka ispod pruge. Linija 139 prometuje do raskrižja Vinogradske i Jelenovca.
Ranije tijekom večeri iskliznulo je postolje tramvaja linije 17 na Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića, a iskliznulo je i postoje "dvojke" na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije, no na obje linije uspostavljen je tramvajski promet.
Zbog zimskih uvjeta i jakog vjetra na autocesti, iz Zagrebačkog holdinga najavili su moguća kašnjenja autobusa i do dva sata u dolasku i odlasku prema Autobusnom kolodvoru Zagreb.