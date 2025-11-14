U novim dokumentima Epstein žestoko pljuje po Trumpu: "Nema pristojne kosti u tijelu, najgori od svih"

Nova politička oluja zahvatila je Washington nakon što je objavljeno više od 20.000 ranije neviđenih dokumenata povezanih sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Objavljen je niz e-mailova između Epsteina i njegovih suradnika, uključujući i dopisivanje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Republikanci su ih optužili da su izabrali samo poruke koje pogoduju određenoj političkoj naraciji, odgovarajući objavom dodatnih 20.000 dokumenata vezanih uz Epsteina.

Eskalacija dolazi u trenutku kada se Zastupnički dom priprema za glasanje o tome treba li Ministarstvo pravosuđa obvezati da objavi sve neklasificirane Epsteinove dokumente. Pritom su već u javnosti isplivali sadržaji koji ponovno otvaraju pitanja o Trumpovoj prošloj vezi s Epsteinom i o tome koliko je mogao znati o njegovom zlostavljanju maloljetnica.

U e-mailu autoru Michaelu Wolffu iz 2019. godine, Epstein je napisao da je Trump "znao za djevojke", iako nije jasno na što se točno odnosi.

Drugi dokumenti koje su objavili republikanci otkrivaju da je Epstein tvrdio da je Trump više puta dolazio u njegovu kuću, ali da nikada nije dobio masažu.

Tijekom godina Epsteinovi su se komentari o Trumpu zaoštravali. U poruci iz 2017. nazvao ga je "najgorom osobom koju je ikada upoznao", dok je u mailu Ghislaine Maxwell iz 2011. Trumpa opisao kao "psa koji ne laje" i tvrdio da je proveo sate u kući s jednom od žrtava, čije je ime redigirano.

Epstein je počinio samoubojstvo 2019. u pritvoru u New Yorku, dok je čekao suđenje zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ghislaine Maxwell osuđena je 2022. na 20 godina zatvora zbog regrutiranja i zlostavljanja maloljetnica zajedno s Epsteinom.

Neki od mailova nazivaju Trumpa nevjerojatno zlim, manijakom i osobom s ranim znakovima demencije. Bijela kuća oštro je kritizirala demokrate tvrdeći da poruke ne dokazuju nikakav prekršaj i da su odabrane isključivo kako bi se Trump prikazao u negativnom svjetlu.

"Predsjednik Trump nije učinio ništa loše", poručila je glasnogovornica Karoline Leavitt.

U dokumentima se ponovno spominje i Andrew Mountbatten-Windsor, ranije poznat kao princ Andrew, što sugerira da je s Epsteinom održavao kontakt i nakon što je javno tvrdio da je prekinuo veze. U jednoj poruci iz 2011., Andrew je u panici pisao Epsteinu i Maxwellu da ne zna ništa o priči koja izlazi u medijima te ih molio da to potvrde. Druga poruka iz iste godine dovodi u pitanje njegove ranije tvrdnje da se "ne sjeća" fotografije s Virginijom Giuffre: Epstein je tvrdio da je Giuffre bila na njegovom avionu i da se zaista slikala s Andrewom.

Objavljen je paket od 20.000 dokumenata, a u njima se Trumpovo ime često pojavljuje, ali pretežno u kontekstu njegove političke karijere ili javnih optužbi, piše SBS News.

U jednom od razgovora, Epstein spominje 20-godišnju djevojku koju je "dao Donaldu" 1993., te spominje fotografije "Donalda i djevojaka u bikinijima u njegovoj kuhinji", iako nije jasno radi li se o šali.

Trump je optužio demokrate da dokumente objavljuju kako bi skrenuli pozornost s rekordne 43-dnevne blokade vlade. Leavitt je optužila demokrate da su iz poruka izostavili ime žrtve jer se radilo o Virginiji Giuffre, koja je u travnju počinila samoubojstvo u Zapadnoj Australiji i u posthumnim memoarima opisala Trumpa kao prijateljskog, bez ikakvih optužbi.

Sljedeći tjedan Zastupnički dom glasat će o prijedlogu poznatom kao Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea. Ako prođe, Ministarstvo pravosuđa bilo bi obvezano objaviti sve neklasificirane zapise, istražne materijale i korespondenciju povezan s Epsteinom. Prijedlog je izazvao političke tenzije među republikancima rastrganima između odanosti Trumpu i poziva žrtava na transparentnost.