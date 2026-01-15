Je li ovo čovjek koji stoji iza Trumpove opsesije Grenlandom? "Nazvao me i rekao za prijedlog istaknutog poduzetnika"

Donald Trump je tijekom svojeg prvog mandata pozvao je jednog od svojih najviših savjetnika da bi raspravili o novoj ideji.

"Trump me pozvao u Ovalni ured", ispričao je John Bolton, koji je 2018. godine bio savjetnik za nacionalnu sigurnost.

"Rekao je da mu je jedan istaknuti poduzetnik upravo predložio da SAD kupi Grenland", dodao je.

To je Trumpu predložio njegov dugogodišnjeg prijatelj Ronald Lauder, nasljednik globalnog kozmetičkog brenda Estée Lauder, koji predsjednika SAD-a poznaje više od 60 godina poznavao.

Bolton je rekao da je s Lauderom razgovarao o prijedlogu vezanom uz Grenland. Nakon intervencije milijardera, tim u Bijeloj kući počeo je istraživati načine kako povećati američki utjecaj na golemom arktičkom teritoriju pod kontrolom Danske.

Dugo prijateljstvo

Trumpovo ponovno oživljavanje Lauderove ideje tijekom njegova drugog mandata tipično je za način na koji predsjednik djeluje, za Guardian je rekao Bolton: "Informacija koje čuje od prijatelja prihvaća kao istinu i nemoguće mu je promijeniti mišljenje."

Lauder je rekao da je Trumpa upoznao 1960-ih, kada su pohađali istu prestižnu poslovnu školu. Nakon rada u obiteljskom kozmetičkom biznisu, Lauder je služio pod Ronaldom Reaganom u Pentagonu, a potom kao veleposlanik u Austriji, prije nego što se 1989. neuspješno kandidirao za gradonačelnika New Yorka.

Ubrzo nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću, Lauder je stao u Trumpovu obranu kada je predsjednik javno razmatrao vojno preuzimanje najvećeg otoka na svijetu.

"Trumpova ideja o Grenlandu nikada nije bila apsurdna. Bila je strateška. Ispod leda i stijena nalazi se pravo bogatstvo rijetkih zemnih elemenata ključnih za umjetnu inteligenciju, napredno naoružanje i modernu tehnologiju", napisao je Lauder u New York Postu.

Poslovni interesi

Otkako je Lauder 2018. usmjerio Trumpovu pozornost na Grenland, čini se da je milijarder ondje uložio znatan dio vlastitog novca. Danski korporativni registri pokazuju da je tvrtka s adresom u New Yorku i neimenovanim vlasnicima posljednjih mjeseci stekla udjele na Grenlandu.

Jedan od njezinih pothvata je izvoz izvorske vode s otoka u Baffinovu zaljevu, a skupina investitora koja uključuje i Laudera za potrebe talionice aluminija želi napraviti hidroelektranu iz najvećeg grenlandskog jezera.

Nije jasno kakav bi učinak američko preuzimanje Grenlanda imalo na Lauderove komercijalne interese, ali čini se da Trump ostaje nepokolebljiv.

"Nešto ćemo učiniti s Grenlandom", rekao je prošlog tjedna.