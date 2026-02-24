Pomoć nikad nije bila potrebnija: Milijuni djece na rubu preživljavanja, UNICEF pokrenuo hitnu kampanju

Broj djece izložene gladi, siromaštvu i nasilju neprestano raste, a procjene pokazuju da će 2026. godine rekordan broj djece trebati humanitarnu pomoć, poručuju iz UNICEF-a.

Diljem svijeta ljudi gladuju, a milijuni djece pate od teške, po život opasne pothranjenosti. Unatoč svim naporima koje obitelji ulažu kako bi zaštitile zdravlje svojih najmlađih, dugotrajni sukobi i ekstremni vremenski uvjeti postaju nepremostiv teret. Stoga je Ured UNICEF-a za Hrvatsku pokrenuo humanitarnu kampanju za spas izgladnjele djece Sudana, Jemena i Gaze, zemalja u kojima je situacija iznimno teška.

Danas svjedočimo katastrofalnim razinama pothranjenosti, s kojom se bori gotovo osam milijuna djece. Globalno gledano, pothranjenost uzrokuje jedan od pet smrtnih slučajeva među djecom mlađom od pet godina, što je čini jednom od najvećih prijetnji dječjem preživljavanju.

U Sudanu traje teška zaboravljena kriza, s milijunima raseljene djece i njihovih obitelji, koje teško dolaze do hrane i humanitarne pomoći, dok se u Jemenu milijuni djece i žena već godinama bore s nedostatkom hrane i hranjivih tvari. U Gazi, u kojoj je glad prvi put službeno potvrđena u kolovozu 2025. godine, potpuno razorena infrastruktura i ograničen pristup humanitarne pomoći doveli su do desetaka tisuća akutno pothranjene i bolesne djece, dok su zabilježeni i smrtni slučajevi uzrokovani glađu.

"UNICEF u svijetu osigurava 80 posto posebno razvijene terapeutske hrane za spašavanje života djece - nezamjenjive terapije koja u samo nekoliko dana može značiti razliku između života i smrti. Situacija u Sudanu, Jemenu i Gazi iznimno je teška, a naši timovi na terenu svakodnevno svjedoče rastućim potrebama za zdravstvenom zaštitom, pitkom vodom i terapeutskom hranom. Nastojimo odgovoriti na svaku od tih potreba, no situacija se brzo pogoršava i zahtijeva više pomoći nego ikada prije. Stoga apeliramo na naše građane da se još jednom ujedinimo u solidarnosti za one kojima je pomoć najpotrebnija kako bismo zajednički osigurali prijeko potrebnu terapeutsku hranu i spasili što više dječjih života", poručuju iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Pothranjenost izuzetno negativno utječe na preživljavanje, rast i razvoj djece. Ne uzorkuje ju samo nedostatak hrane, već i neadekvatna prehrana, bolesti poput malarije, ograničen pristup pitkoj vodi, kao i nedostatak zdravstvenih usluga. Pravovremeno liječenje teške akutne pothranjenosti spašava živote, dok neliječena djeca bivaju smrtno ugrožena.

"Posebna terapeutska hrana (RUTF) je spasiteljica života za djecu koja pate od teške akutne pothranjenosti. Riječ je o visokoenergetskoj pasti na bazi kikirikija, obogaćenoj vitaminima i mineralima. Konzumacija je moguća bilo gdje i bilo kada – direktno iz vrećice, bez obzira na vanjske okolnosti te bez potrebe za vodom ili podgrijavanjem – što je čini nezamjenjivim paketićem za spas života u kriznim situacijama i teškim uvjetima. Već 18 eura osigurava jednom djetetu dva dnevna obroka posebne hrane tijekom mjesec dana terapije, 80 eura liječenje petnaestero malene djece posebnim terapeutskim mlijekom tijekom tjedan dana, dok 303 eura omogućuju dodatni dnevni obrok terapeutske hrane za stotinu djece kroz deset dana", nadodaju iz UNICEF-a.

Svojom donacijom osiguravate terapeutsku hranu za liječenje djece s teškom akutnom pothranjenošću, podršku radu UNICEF-ovih centara za liječenje pothranjenosti i mobilnih timova koji obilaze djecu na teško dostupnim lokacijama te hitnu humanitarnu pomoć za najugroženije. Sve informacije o kampanji i načinima podrške mogu se pronaći na www.unicef.hr.

Donirati možete i uplatom na UNICEF-ov broj računa:

HR9223600001501092532

poziv na broj 2662-98

model 00