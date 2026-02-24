Bivši predsjednik Josipović o sukobu Milanovića i Anušića: "Imamo ozbiljnu štetu, na djelu su dva koncepta..."

Nije dugo mirovalo, ako uopće i jest, na relaciji Pantovčak – Banski dvori. Posjet Izraelu ministra obrane Ivana Anušića izazvao je žestoku reakciju hrvatskog predsjednika. Zoran Milanović odbacio je mogućnost bilo kakve suradnje hrvatske vojske s Izraelom zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i njihova gaženja svih normi međunarodnoga humanitarnog prava proglasivši potencijalne dogovore Anušića u Tel Avivu "neprovedivima".

Ministar obrane odgovorio je Milanoviću da su interesi Hrvatske iznad svega, da je Izrael posjetio kao potpredsjednik Vlade i ministar obrane te da pripadnici Oružanih snaga RH nisu dio delegacije. I premijer Andrej Plenković uključio se u prepirku naglašavajući da je Anušić u Izraelu kao političar, a ne kao vojnik, te da prema tome Milanović nema nikakave ovlasti govoriti Vladi kamo će ministri ići.

Odgovor na pitanje tko je u pravu u nastalom sporu te komu Ustav daje za pravo, odnosno tko ima ovlast donošenja odluka, potražili smo od bivšeg predsjednika Ive Josipovića, ujedno pravnog stručnjaka.

"Ovakvi sukobi su posljedica loše napisanih Ustavnih odredbi, u kojima nije jasno razgraničenje kompetencija u vođenju vanjske politike predsjednika republike i Vlade, odnosno premijera, nije uređen način kako se oni usklađuju te kako je kreiraju i provode. Dok se to ne riješi, imat ćemo ovakve situacije u pogledu zaista važnih pitanja", naglasio je Josipović za DNEVNIK.hr.

Osvrnuo se i na Anušićev odgovor, koji je poručio da su interesi Hrvatske iznad dnevnih političkih manevara, koji štete vojsci.

"Možemo to i tako gledati, da je spor na toj razini dnevnih političkih manevara, iako ne bih ulazio u to na kojoj je točno razini. No spor je permanentan i integriran zapravo u ustavni poredak s lošim normativnim uređenjem odnosa Vlade i predsjednika Republike", dodao je Josipović.

Ivan Anušić, ministar obrane RH Foto: Goran Mehkek/Cropix

Tvrdi kako su na djelu dva koncepta vanjskopolitičke pozicije Hrvatske.

"Ne znam detalje, no očito nemaju rješenje. To su dvije potpuno različite razine i dva potpuno različita pristupa. A ključno je pitanje zašto dva najviša državna politička tijela imaju tako oprečna mišljenja i stavove, koji se provode paralelno. To za državu, naravno, nije dobro. A sve to ne bi se događalo da postoji neki nadzorni mehanizam kojim bi se rješavali sukobi Vlade i predsjednika u provođenju i kreiranju vanjske politike. Ovako imamo ozbiljnu štetu i na strani onih država koje se slažu s predsjednikom Milanovićem i na strani onih koji se slažu s pozicijom Vlade", kaže Josipović i dodaje:

"Dakle, ne postoji mehanizam za slučaj ovakvih drastičnih sukoba. S političkog stanovišta ne bih donosio sud tko je u ovom slučaju u pravu, a s pravnog – stvar je nejasna. Vlada, naravno, ima jaču poziciju jer ima izvršne ovlasti, proračune, službenike, urede... a predsjednik to nema, pa dolazi do situacije u kojoj ga Vlada može ignorirati. Pa i u slučaju kad je riječ o potpisivanju određenih ugovora o vojnoj suradnji."

Zoran Milanović Foto: Lucija Ocko/Cropix

Bivši predsjednik dodao je da je teško pronaći rješenje problema razilaženja stavova izvršne vlasti i predsjednika.

"U nekim važnim stvarima možda bi mogao odlučivati Sabor većinom ili da se jasno kaže – u takvim stvarima prednost ima premijer ili prednost ima predsjednik. Moguće su različite varijante. Dakle ustavopisac je optimistično mislio da nisu moguća takva neslaganja, koja se ipak događaju. I ja sam imao takve situacije tijekom predsjedničkog mandata, ali sam srećom imao drugačije odnose s tadašnjom premijerkom Jadrankom Kosor pa smo na kraju uvijek iznjedrili neko zajedničko rješenje. Nikada niste mogli vidjeti da o važnim vanjskopolitičkim stvarima ja govorim jedno, a ona drugo", zaključio je Ivo Josipović.