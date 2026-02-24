Anonimno pismo otkrilo velike nedostatke, stigla inspekcija: "Strašni su uvjeti iznutra i izvana"

U anonimnom pismu koje je stiglo udruzi Sjena piše da zgrada zagrebačkog Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava neadekvatna i potencijalno opasna.

"Ja sam u utorak primila i anoniman poziv sa skrivenog broja. Isto su me upozorili na niz nepravilnosti koje se tamo događaju, kako u radu ravnateljice, tako do tih uvjeta koji su doista opasni", reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Vištici rekla je Suzana Rešetar, predsjednica udruge Sjena.

Tako u pismu koje je poslao anonimnih djelatnika stoji i ovo: "Posebno zabrinjava nedavni incident u kojem je nastavnici pao prozor na glavu, pri čemu je ozlijeđena. Sretnom okolnošću izbjegnute su teže posljedice, no postavlja se pitanje što bi se dogodilo da je do takvog incidenta došlo u prisutnosti učenika ili korisnika s težim teškoćama – ishod je mogao biti fatalan."

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Foto: DNEVNIK.hr

Neadekvatni uvjeti

Da su uvjeti neadekvatni, tvrdi i članica vijeća roditelja Valentina Vinter Putar.

"Radi se o uredima koji su nazvani učionicama. Najmanji ured, sadašnja učionica, ima osam metara kvadratnih, što povlači probleme i sa kretanjem djece i sa senzornom preopterećenosti djece koja imaju problema s tim", napomenula je.

Marina Nekić, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava Foto: DNEVNIK.hr

"Blagavaona im se nalazi u podrumu kraj vrata od skloništa bez prozora. Strašni su uvjeti iznutra, izvana, zgrada je potpuno bez ikakvih sadržaja", istaknula je Rešetar.

Odgovor ravnateljice

U pismu stoji i da ima problema i s nedostatkom kadra, a na sve je odgovorila ravnateljica Marina Nekić.

"To je stav manjeg dijela radnika Centra za odgoj i obrazovanje, dok je većina radnika zaprepaštena ovim postupkom i stavovima manjine", ustvrdila je.

Dodaje da Centar radi u skladu sa zakonskim propisima.

"Mi nikad nismo krili da su uvjeti u kojima radimo otežavajući i da zgrada u cijelosti udovoljava svim propisanim. Zgrada je sigurna i udovoljava onome za što trenutno obavljamo naše djelatnosti", rekla je.

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Foto: DNEVNIK.hr

Ipak, Ministarstvo socijalne skrbi poslalo je inspekciju.

"Upoznati smo s potrebom nadzora. Izvanredni nadzor je u tijeku i do njegovog okončanja ja ne mogu komentirati. To će biti dovršeno vrlo brzo", poručio je ministar Alen Ružić.

Novinari nisu mogli u zgradu

Ekipa Dnevnika Nove TV nije mogla ući u zgradu.

"Radi se o maloljetnim korisnicima, korisnicima koji nemaju pravnu i poslovnu sposobnost", rekla je Nekić, koja se nije dala uvjeriti ni tvrdnjom da se nitko maloljetan neće vidjeti na snimkama, ali je odgovorila na pitanje hoće li se zgrada moći snimiti kada u njoj ne bude nikoga: "Konzultirat ću najmodavca."

Inače, to je matična zgrada Centra za odgoj i obrazovanje. Trebala je ići u obnovu pa je Centar preseljen u zgradu na zagrebačkom Jarunu.

"Zgrada je trebala biti korištena nekih šest mjeseci do godine dana kao neki privremeni smještaj dok se radila matična zgrada u Dubravi. Međutim, ovdje su sad već četiri godine", objasnila je Vinter Putar.

Valentina Vinter Putar, članica vijeća roditelja Foto: DNEVNIK.hr

Traži se, kaže ravnateljica, adekvatniji prostor, ali ga nije lako naći s obzirom na specifične potrebe korisnika. Stara zgrada u Dubravi će se rušiti i graditi nova. Potpisan je ugovor s ovlaštenim projektnim uredom i ravnateljica misli da će se u novu zgradu preseliti za tri do četiri godine.

"Po ovome kako sad poslovi idu, to je jako objektivno", poručila je.

U udruzi Sjena su skeptični. Kažu da su svi znali za probleme jer na njih upozoravaju već duže vrijeme.

"Ima dvije godine kako mi upozoravamo na nepravilnosti što se tiče funkcioniranja samog vodstva u samom centru. Tražimo ostavku ravnateljice Marine Nekić", rekla je Rešetar.