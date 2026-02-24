Građanima stižu rješenja iz Porezne, a neki nisu ni vlasnici: Stručnjakinja otkriva šokantne primjere

Vlasnicima nekretnina ovih dana na kućnu adresu stižu porezna rješenja. Broj onih kojima Porezna šalje rješenje o utvrđivanju poreza na nekretnine nije mali.

"Druga etapa izdavanja rješenja o utvrđivanju porezne obveze planirana je za kraj veljače 2026. godine te se prema prvim procjenama očekuje da će biti obuhvaćeno oko 280.000 nekretnina", priopćila je Porezna uprava.

Iznos od 60 centi do 8 eura po četvornom metru, ovisno o odlukama koje su donijele jedinice lokalne samouprave. Porezna stručnjakinja objašnjava - takav sustav nije najpravedniji.

"Preispituje se taj sustav je li dobro postavljen, je li obveza trebala biti takva da se plaća prema površini, ili je kriterij trebala biti vrijednost, za što je za sve druge poreze praksa", rekla je dr. sc. Ljerka Markota, porezna stručnjakinja.

Svaka od 386 jedinica lokalne samouprave odluku je donijela za sebe. Među gradovima koji imaju najvišu stopu poreza je Fažana.

Što kažu stanovnici Fažane, te kakvi su se sve problemi pojavili s poreznim rješenjima pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Kopčić.