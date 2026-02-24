Obavijesti Foto Video Pretražite
"neki tvrde – ovo je pogreška"

Građanima stižu rješenja iz Porezne, a neki nisu ni vlasnici: Stručnjakinja otkriva šokantne primjere

24. veljače 2026.
Naplata poreza na nekretnine
Foto: DNEVNIK.hr
Porezna uprava počela je građanima slati rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine. U drugoj etapi, porez bi prema procjenama trebao biti naplaćen za gotovo 300 tisuća nekretnina.
