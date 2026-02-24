Europa u Kijevu, ali bez jedinstva: Tko stoji uz Ukrajinu, a tko koči sankcije i pomoć?

Visoki dužnosnici Europske unije pridružili su se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u utorak u Kijevu kako bi obilježili četiri godine od ruske invazije na zemlju, potvrđujući time podršku Europe ratom razorenoj zemlji.

No unutarnje podjele u bloku glede sankcija i financijske pomoći mogle bi potkopati demonstraciju jedinstva.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i Zelenski položili su svijeće kod spomenika na Trgu neovisnosti onima koji su poginuli u borbi protiv Rusije i održali minutu šutnje za žrtve rata.

Europa uz Ukrajinu - 6 Foto: Afp

Ranije su Zelenski i prva dama Olena Zelenski dočekali strane dostojanstvenike u katedrali svete Sofije, gdje su se predstavnici različitih vjerskih denominacija molili za pobjedu Ukrajine i "pravedan mir".

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022. Zelenski je rekao da je u četiri godine ubijeno oko 55.000 ukrajinskih vojnika, iako promatrači procjenjuju da je puno više mrtvih.

Ujedinjeni narodi tvrde da je više od 15.000 civila ubijeno, a ranjena još 41.000 osoba u najvećem ratu u Europi od Drugog svjetskog rata.

Procjene temeljene na ruskim javnim podacima sugeriraju da je ubijeno otprilike 220.000 ruskih vojnika, iako zapadni i ukrajinski dužnosnici tvrde da je broj znatno veći.

"Europa nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu - financijski, vojno i kroz ovu oštru zimu", objavila je von der Leyen na X-u po dolasku u Kijev.

Europa uz Ukrajinu - 4 Foto: Afp

Costa je pohvalio "hrabrost i odlučnost ukrajinskog naroda" te poručio da je Ukrajina postigla impresivan napredak prema članstvu u Europskoj uniji unatoč ratu.

Von der Leyen i Costa doputovali su u Kijev vlakom, a pridružilo im se nekoliko lidera iz država članica, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te čelnike Danske, Švedske i Finske.

Zelenski je u video poruci poručio da ruski predsjednik Vladimir Putin nije uspio ostvariti svoje ciljeve.

"Gledajući unatrag na početak invazije i razmišljajući o današnjem trenutku, imamo puno pravo reći: obranili smo svoju neovisnost, nismo izgubili svoju državnost. Putin nije ostvario svoje ciljeve", rekao je ukrajinski predsjednik.

Podjele unutar EU-a u punom sjaju

Obljetnicu rata zasjenilo je što su Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, kao i plan financijske pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura.

Europa uz Ukrajinu - 3 Foto: Afp

Očekivalo se da će paket, koji uključuje 60 milijardi eura za ukrajinsku vojsku, dobiti formalno odobrenje nakon što su ga čelnici EU-a podržali u prosincu.

No Mađarska, uz podršku Slovačke, uložila je veto na mjere, a kao razlog je navela prekid isporuke ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu.

Budimpešta optužuje Kijev za blokiranje plinovoda iz političkih razloga, dok ukrajinski dužnosnici tvrde da su poremećaji od kraja siječnja uzrokovani ruskim bombardiranjem.

Zelenski je pozvao EU da odobri paket zajma, opisavši ga "pravim financijskim jamstvom naše sigurnosti i naše otpornosti".

Costa je oštro kritizirao stav Mađarske, rekao je da je "potpuno neprihvatljivo" da država članica ignorira sporazume koje su postigli čelnici EU-a.

Europa uz Ukrajinu - 2 Foto: Afp

Očekuje se da će dužnosnici EU-a umjesto toga najaviti hitni paket u iznosu 100 milijuna eura za ukrajinsku energetsku infrastrukturu, za koji nije potrebna podrška Mađarske.

Europa obilježava obljetnicu invazije

Diljem Europe su šefovi država i vlada te ministri obilježili obljetnicu invazije obećanjima kontinuirane podrške.

Europa uz Ukrajinu - 1 Foto: Afp

Ministri vanjskih poslova iz Njemačke, Francuske i Poljske objavili su zajedničku video poruku u kojoj hvale "nesalomljiv duh" Ukrajine i obećavaju da će stajati uz zemlju "koliko god bude potrebno".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer organizirali su virtualni sastanak takozvane koalicije voljnih, skupine više od 30 zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

U Njemačkoj su predsjednik Frank-Walter Steinmeier i ministar vanjskih poslova Johann Wadephul prisustvovali molitvi za mir u Francuskoj katedrali u Berlinu, dok je skup solidarnosti održan kod Brandenburških vrata. Slični događaji održani su i u drugim njemačkim gradovima.

Europa uz Ukrajinu - 7 Foto: Afp

U međuvremenu je Kremlj priznao da Rusija još nije ostvarila svoje ratne ciljeve.

"Ciljevi nisu još u potpunosti postignuti pa se specijalna vojna operacija nastavlja", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za državnu novinsku agenciju TASS, koristeći službeni ruski izraz za rat.

Peskov je rekao da Rusija ostaje otvorena za diplomatsko rješenje, ali je inzistirao da su njezini uvjeti dobro poznati, optužujući Zapad da želi "uništiti" Rusiju dok sukob ulazi u petu godinu.

Zelenski želi točan datum pristupanja Ukrajine EU-u

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je, u obraćanju Europskom parlamentu, zatražio od Europske unije da odredi datum pristupanja njegove zemlje

"Važno nam je imati jasan datum našeg pristupanja Europskoj uniji, bez čega će Vladimir Putin nalaziti načina da blokira ulazak Ukrajine desetljećima”, rekao je Zelenskij u obraćanju putem video veze zastupnicima u Europskom parlamentu koji su se okupili na izvanrednoj plenarnoj sjednici u povodu četvrte obljetnice od početka ruske invazije na njegovu zemlju.

Zelenski je također istaknuo potrebu za "za vjerodostojnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija napreduje u svojoj agresiji u Europi".

"Ako ne postoji datum ni jamstvo, Putin će pronaći način da desetljećima blokira Ukrajinu tako što će vas podijeliti i podijeliti Europu”, dodao je.

Zatražio je i uvođenje snažnih sankcija, okončanje končanje ovisnosti Europe o ruskoj energiji, zatvaranje ruskih banaka u Europi, sprječavanje izbjegavanja sankcija i sankcioniranje ruske flote u sjeni te zabranu ulaska ruskih ratnih zločinaca u Europu.