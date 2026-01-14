Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NAKON SASTANKA

Trump ne odustaje od Grenlanda, Amerikanci ne dijele njegovo mišljenje: "Predsjednik i dalje ima želju osvojiti..."

Piše Hina, 14. siječnja 2026. @ 22:09 komentari
Donald Trump, Lars Løkke Rasmussen, Vivian Motzfeld
Donald Trump, Lars Løkke Rasmussen, Vivian Motzfeld Foto: Afp
Europski saveznici ponovili su svoju podršku Danskoj i Grenlandu uoči sastanka u Bijeloj kući.
Najčitanije
  1. Lažne maškare - 2
    drama u dalmaciji

    Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
  2. Donald Trump i prorežimski prosvjednici u Iranu, ilustracija u tijeku
    Države povlače vojnike

    Hoće li Amerika napasti Iran? Oglasio se Trump: "Ako se to dogodi, svi ćemo biti jako uznemireni"
  3. Ilustracija
    POVRAT POREZA

    Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Ukrajina optužuje bivšu premijerku Juliju Timošenko za mito
SKANDAL POTRESA DRŽAVU
Bivša premijerka optužena za podmićivanje u parlamentu. Ona odbacuje optužbe: "Dokazat ću nevinost na sudu"
Trump i dalje želi preuzeti Grenland nakon sastanka u Bijeloj kući
NAKON SASTANKA
Trump ne odustaje od Grenlanda, Amerikanci ne dijele njegovo mišljenje: "Predsjednik i dalje ima želju osvojiti..."
Kaja Kallas: "Možda je vrijeme za piće"
USRED KRIZE
Šefica europske diplomacije: "Situacija u svijetu je takva da je dobro početi piti"
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
Države povlače vojnike
Hoće li Amerika napasti Iran? Oglasio se Trump: "Ako se to dogodi, svi ćemo biti jako uznemireni"
Traže da roditelji manje rade, stigle reakcije: "Poslodavci nisu korektiv socijalnih politika"
Izbor i odluka
Traže uvođenje radnog dana od šest sati za roditelje, poslodavci kažu: "Mi nismo korektiv socijalnih politika države"
Najstariji dio Karlovca godinama je u rasulu, Grad na korak od tužbe: "Sve ide opet preko naših leđa"
Nitko ne preuzima odgovornost
Najstariji dio Karlovca je gotovo uništen, Grad na korak od tužbe, građani su očajni: "Sve ide opet preko naših leđa"
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
drama u dalmaciji
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
Povrat poreza: Najviše će dobiti mladi do 30 godina
POVRAT POREZA
Dobre vijesti za dio građana! Novac će uskoro sjesti na račune, evo tko će dobiti najviše
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
Države povlače vojnike
Hoće li Amerika napasti Iran? Oglasio se Trump: "Ako se to dogodi, svi ćemo biti jako uznemireni"
Iranska studentica Rubina Aminian ubijena tijekom prosvjeda
"Žudjela je za slobodom"
Studentica ubijena tijekom prosvjeda: Upucana u glavu, tijelo zakopano pokraj ceste
Rusija postavlja vojna vozila pored reaktora u nuklearnoj elektrani Zaporižja
ZABRANJENA ZONA
VIDEO Pogledajte gdje Rusi postavljaju vojsku: "Koriste je kao poligon. Zar oni to ne vide?
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Idući dani bit će topliji od prosjeka, a za vikend stiže nova promjena: Što nas očekuje otkrio je meteorolog
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
drama u dalmaciji
Građani prijavili ljude s uznemirujućim maskama koji ulaze u dvorišta: Intervenirala policija, evo o čemu je riječ
Na tisuće mrtvih u Iranu, Donad Trump poziva na nastavak prosvjeda
Države povlače vojnike
Hoće li Amerika napasti Iran? Oglasio se Trump: "Ako se to dogodi, svi ćemo biti jako uznemireni"
Dronovi pogodili tankere u blizini terminala koji izvozi kazahstansku naftu
Novi napad
Težak udarac na Crnom moru: Dronovi pogodili tankere, proizvodnja pala za 35%
show
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Hana Huljić Grašo i Viktorija Rađa zajedno na skijanju
"prekrasno jutro"
Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Često zanemarujemo
Nije šećer ni stres – ova svakodnevna navika ono je što vas zapravo postaruje!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Pokažite što znate!
Ovaj kviz je idealna prilika za brušenje znanja! Možete li ga savladati?
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
Pokažite što znate!
Ovaj će vas kviz dobro namučiti, osim ako ste kvizaški genijalac
tech
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
Reakcija iz Pekinga
Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju”
sport
Jeste li čuli što su pustili u Beogradu tijekom utakmice Hrvatske?
Zanimljivo
Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a
Španjolci tvrde: On je izgledan kandidat za novog trenera Real Madrida, dolazi na ljeto?
iznenađenje
Španjolci tvrde: On je izgledan kandidat za novog trenera Real Madrida nakon Kloppove odbijenice, dolazi na ljeto?
Igor Štimac doveo veliko pojačanje u borbi za naslov prvaka BiH
opa!
Igor Štimac doveo veliko pojačanje u borbi za naslov prvaka BiH
tv
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
U DOBRU I ZLU
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
Daleki grad: Čini se da je samo pitanje vremena kada će saznati da je on otac
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čini se da je samo pitanje vremena kada će saznati da je on otac
Tajne prošlosti: On je došao riješiti probleme, a ona će ih uvući u nove
TAJNE PROŠLOSTI
On je došao riješiti probleme, a ona će ih uvući u nove
putovanja
Tjedni jelovnik od 12.1. do 18.1. 2026.fina zimska jela
Tjedni jelovnik
Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Za ljubitelje planina i vlakova: 300 kilometara čitste alpske ljepote
Glacier Express
Za ljubitelje planina i vlakova: Tura od 300 kilometara čiste alpske ljepote
novac
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
Dobro je znati
Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Recept za kiflice s makom
brzo i lako
Pronašle smo savršeni recept za kiflice s makom pa ga rado dijelimo s vama, jednostavan je
Tuš kabine s pločicama koje imitiraju mramor
Sofisticirano i smirujuće
Tuš-kabine s pločicama koje imitiraju mramor jedan je od najboljih trendova u 2026., imamo 12 ideja za uređenje
sve
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Jeste li čuli što su pustili u Beogradu tijekom utakmice Hrvatske?
Zanimljivo
Dašak nostalgije u Beogradu: Evo što su puštali dok je Hrvatska čekala provjeru VAR-a
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene