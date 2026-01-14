Traže uvođenje radnog dana od šest sati za roditelje, poslodavci kažu: "Mi nismo korektiv socijalnih politika države"

Manje sati na poslu, više vremena s djetetom – ideja je to iza inicijative Mosta o šestosatnom radnom vremenu. Umjesto osam sati, roditelji bi radili šest, predložio je Mostov saborski zastupnik Ante Kujundžić. Razliku do punog staža podmirivala bi država, a poslodavci bi dobili olakšicu.

"Roditelji koji imaju malu djecu imaju mogućnost raditi šest sati da bi više bili s djecom. Zdrave i stabilne obitelji su ključ za opstanak ove nacije. Ja sam bio profesor i vidio sam na djeci probleme u obitelji gdje nema dovoljno skrbi", napomenuo je predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

Nikola Grmoja Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava odgovaraju da prema važećem zakonu roditelji imaju mogućnosti rada od kuće ili privremeni rad u nepunom radnom vremenu, ali tu njihova prava ne staju, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Prava roditelja mogu se dodatno propisati posebnim zakonom, kao što je to u Hrvatskoj propisano Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ističemo da Zakon o radu omogućuje svakom poslodavcu da punim radnim vremenom smatra i vrijeme kraće od 40 sati na tjedan, pri čemu se u takvim slučajevima kraće radno vrijeme smatra punim radnim vremenom", ističu iz Ministarstva.

Inicijativa već postoji

Inicijativa o šestosatnom radnom vremenu u Zakonu već postoji. Rodiljni i roditeljski dopusti mogu se koristiti u dijelovima do djetetove osme godine.

"Ako ga koriste u kombinaciji s nepunim radnim vremenom, već imamo to rješenje gotovo. To ne mora biti četiri sata, to može biti šest ili sedam sati", rekla je psihologinja Dijana Kobaš Dešković.

Svi su tako na dobitku. "I majka i otac vratit će se na pola radnog vremena, a drugu polovicu koristi kao roditeljsku naknadu. Na taj način su svi dobro: dijete, roditelji i poslodavac", dodala je Kobaš Dešković.

U toj kombinaciji plaća ostaje ista. Poslodavci podržavaju svaku mjeru koja uravnotežava poslovno i privatno, ali ne na vlastiti teret.

"Svaki poslodavac treba imati izbor i odluku hoće li uvesti skraćeno radno vrijeme i poslodavci nisu korektiv socijalnih politika države bez podrške države", rekla je Lana Šiljeg iz udruge Glas poduzetnika.

Stručnjaci smatraju da je Hrvatska po pitanju podrške roditeljstvu jedna od vodećih u Europi, ali smo po pitanju produktivnosti po zaposlenom ispod europskog prosjeka.

"Potrebna je dodatna radna snaga, a ne ići u smanjenje radnih sati. Po produktivnosti ne kotiramo dobro, što znači da je potrebno još ulaganja u kompetencije radnika, infrastrukturu i organizaciju rada", rekli su iz udruge.

S postojećim pravima i mogućnostima brojni još nisu upoznati.

"30 posto majki kaže da bi radilo za manju plaću, ali da imaju fleksibilnost i nepuno radno vrijeme. Rizik je da žena bude u nepovoljnijem položaju jer će žene koristiti tu mogućnost češće nego muškarci", ustvrdila je Kobaš Dešković.