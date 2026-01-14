Sastanak o budućnosti Grenlanda: "Pitanje je hoće li SAD dati službenu ponudu o kupnji, ne bi bilo prvi put"

U Bijeloj kući se razgovara o sudbini Grenlanda. Američki potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio sastali su se s ministrima vanjskih poslova Danske i Grenlanda.



Iako Grenlanđani ne žele biti dio SAD-a, američki predsjednik Donald Trump od svoje želje da dobije otok ne odustaje.

Želi li Amerika vlasništvo nad Grenlandom ili je razmještanje vojnika, oružja i vojne opreme dovoljno, otkrio je za Dnevnik Nove TV dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić.

"Treba reći da su napetosti bile visoke uoči današnjeg sastanka, kao i zavrnutost zbog daljnjeg narušavanja odnosa u NATO-u, rekli su izvori upoznati sa situacijom. Danska vlada očekuje da će predstaviti ponudu za pojačanu suradnju sa Sjedinjenim Državama i pristup Grenlandu u smislu vojne prisutnosti i prisutnosti NATO-a, kažu izvori. Znamo da je Trump rekao 'mogli bismo tamo odmah postaviti puno vojnika ako to poželim, ali nam treba više od toga, treba nam vlasništvo' i ponovio je, zaista nam treba vlasništvo", poručio je Puljić.

A dok je Trump umanjivao značaj prirodnih resursa Grenlanda, govoreći samo o vojnom aspektu, Puljić je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci u Bijeloj kući jasno rečeno da je fokus njegove administracije na teritoriju, ali i kritičnim mineralima, prirodnim resursima.

"Pitanje je sada griješi li Danska što je zatražila ovaj sastanak sa SAD-om jer to može formalizirati i potencijalno učvrstiti stavove oko onog što bi inače mogao biti uobičajeni Trumpov retorički pritisak. Dakle, pitanje je hoće li SAD dati službenu ponudu da kupi Grenland. Ne bi bilo prvi put. Godine 1946. Sjedinjene Države su ponudile Danskoj 100 milijuna dolara, što je sad oko milijardu dolara, u zlatnim polugama, za Grenland", ispričao je.

Puljić je i pojasnio Trumpovu perspektivu o posljedicama po NATO Savez u slučaju da doista okupira Grenland.

"Ovo su Trumpove riječi: 'NATO postaje daleko moćniji i učinkovitiji s Grenlandom u rukama SAD-a', napisao je to u jutarnjoj objavi na mreži Truth Social. Poručio je da je sve manje od toga neprihvatljivo, tvrdeći da Sjedinjenim Državama taj teritorij treba zbog nacionalne sigurnosti, a da bi to zauzvrat moglo jačati NATO. Dodao je i da je to vitalno za sustav raketne obrane koju Pentagon razvija. Također tvrdi i da bi čelnice NATO-a trebale inzistirati da Sjedinjene Države dobiju Grenland", nadodao je Puljić.

Kako objašnjava, Trump je u objavi poručio da bi NATO trebao predvoditi put da SAD dobije Grenland, jer ako ga ne dobiju oni, Rusija ili Kina hoće, a to neće biti voljno.

"Kada je upitan sinoć o mogućnosti da taj potez ugrozi NATO, rekao je: 'Ja sam taj koji je spasio NATO'. Nije rekao da će povući Ameriku iz NATO-a, a dodao je da bi zemlje NATO-a možda bile uzrujane ako uzmu Grenland. Ipak, izrazio je ravnodušnost prema učincima takvog poteza, rekavši: 'Ako to utječe na NATO, onda to utječe na NATO'", istaknuo je Puljić.

Naglasio je i da je američki državni tajnik u srijedu zamrznuo sve strane vize na neodređeno vrijeme za građane 75 zemalja.

"Među njima su, pazite ovo - Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rusija, Brazil i tako dalje. Objavljeno je službeno da će biti zamrznute na stranicama State Departmenta, ali ne i ovih 75 zemalja. Ali mediji su to saznali", zaključio je Puljić.