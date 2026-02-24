VIDEO U Saboru o ustašama i partizanima, Jandroković odbrusio Orešković: "To ni pas s maslom ne bi pojeo"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u utorak, nakon još jedne serije rasprava o ustašama i partizanima, da postoje ekstremi i s lijeve, i s desne strane, koji žele negirati zločine onih koje simpatiziraju te rezolutno odbacio tvrdnju da tolerira ustaštvo u Saboru.

"Ne govorite mi da sam simpatizer ustaša i da toleriram ustaštvo, jer to nikad nisam činio, ali vi razmislite jeste li možda netko tko brani zločine koji su se dogodili nakon 2. svjetskog rata", rekao je SDP-ovu zastupniku Denisu Kraju koji ga je prozvao da tolerira ustaštvo u Saboru.

"Vi niste ustaša, ali tolerirate ustaštvo u Saboru", rekao je Kralj Jandrokoviću, očekujući od njega da reagira na govor Ivice Kukavice (DP), kao što je reagirao na onaj Dalije Orešković u slobodnim govorima.

Kukavica je, naime, prozvao Orešković da uporno pokušava Domovinski rat vratiti u 2. svjetski rat i da "svjesno i zlonamjerno manipulira činjenicama i izvrće povijesne istine".

Opetovao je da desni politički spektar osuđuje sve totalitarne režime, pa pitao zastupnicu "tko je, nakon što je u svibnju 1945. završio 2. svjetski rat, odgovoran za stravična strijeljanja desetaka tisuća ratnih zarobljenika, civila žena i djece". "Tko to radi, vaši antifašisti ili komunisti, zašto uporno branite neobranjivo?", upitao ju je.

"Antifašizam kao tekovina je plemenita stvar, s tim se Hrvati diče. Ali kako objašnjavate razdoblje od 1945. do 1990. i strijeljanja ljudi?", pitao je dalje Kukavica.

Kukavica: Tvrdnjama o fašistima i ustašama vrijeđate sve branitelje

"Kada nam svjesno kažete da smo fašisti i ustaše, nama koji s tim režimom nemamo nikakve veze, vrijeđate ne samo zastupnike DP-a, nego i sve hrvatske branitelje, jer ni jedan se od njih, kao ni jedan građanin u današnjoj Hrvatskoj ne može poistovjetiti ni sa ustašama, ni s partizanima, a ni četnicima", rekao je Kukavica Orešković pozvavši je da se "okrene budućnosti, a ne gleda u prošlost".

Na Kraljevo očekivanje da reagira i na Kukavičin govor, predsjednik Sabora mu je uzvratio da je zastupnik DP-a afirmativno govorio o antifašizmu tijekom 2. svjetskog rata, a onda i o tome da su komunisti činili zločine, upitavši ga ima li on neke nedoumice oko toga.

Naglasio je da nitko nije doveo u pitanje antifašizam kao vrijednost, ali da je Kukavica "govorio o povijesnim činjenicama koje su se dogodile nakon 2. svjetskog rata".

"U tome je ključan prijepor koji se trenutno događa u Hrvatskoj što kao društvo nismo uspjeli doći do toga da napravimo razliku između onoga što je postojalo u 2. svjetskom ratu, NDH i ustaški režim - koji osuđujemo, prihvaćamo antifašizam 2. svjetskog rata, ali istovremeno osuđujemo komunističke zločine nakon toga rata", kazao je.

Rekao je da je komunizam bio totalitarni zločinački poredak koji je ubijao svoje političke protivnike, u kojemu nije bilo političkih stranaka i sloboda, i u kojemu se zbog izrečenog stajališta završavalo u zatvoru. "Tu treba napraviti razliku i mislim da to velika većina ljudi prepoznaje i čini, ali postoje i oni ekstremi i s lijeve i desne strane koji žele negirati zločine onih koje oni simpatiziraju", naglasio je Jandroković.

Jandroković: "To ni pas s maslom ne bi pojeo"

Nakon što ga je DP-ov zastupnik Predrag Mišić prozvao da nije opomenuo zastupnicu Daliju Orešković zbog njezina govora, Gordan Jandroković je rekao da svi koji slušaju zasjedanje Sabora mogu procijeniti tko je taj koji širi mržnju, a tko zagovara toleranciju.

Nakon toga se obratio Urši Raukar-Gamulin, zastupnici stranke Možemo!.

"Smiješno vam je kolegice? Dobro, kad će vama netko govoriti na način kao što je govorila kolegica Orešković o svojim političkim protivnicima, onda nemojte zapomagati i tražiti moju zaštitu jer ovo što je izgovoreno to ni pas s maslom ne bi pojeo. Jer kolegica Orešković priča o tome da će aktualni političari provoditi zločine po uzoru na valjda NDH. To su toliko strašne optužbe", rekao je Jandroković i dodao kako bi bilo mudro da se ustala i rekla Orešković kako to što govori nije u redu.

"A ne da se podsmjehujete. Meni se podsmjehujete? Ostat ću sad pribran jer bi me sigurno optužili po mnogim osnovama vaše ljevičarske ideologije", zaključio je.