Jasna poruka

VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je u Saboru nastao kaos: "Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast"

Piše A. L., 24. veljače 2026. @ 12:49 komentari
Dalija Orešković
Dalija Orešković Foto: DNEVNIK.hr
"Jasno je kao dan da između DP-a i HDZ-a nema nikakve razlike i da je ova ustašizacija Hrvatske, koja traje oko godinu dana, nedvosmilena volja čitave vladajuće većine", rekla je Dalija Orešković.
  Anja Šovagović-Despot, Zoran Milanović 26
    pogledajte fotke

    Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
  Goran Tešović - 5 3:38 5
    respiratorni virus

    Liječnik o porastu slučajeva zaražene djece: "Ako ovo primijetite, javite se u bolnicu"
  Tomislav Radotić
    DOČEKAO JE SVOJ RED

    Osijek ima novog trenera! Postao je igračka ikona najvećih rivala, sad ima najteži zadatak u povijesti voljenog kluba
