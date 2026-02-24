VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je u Saboru nastao kaos: "Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast"

Žestoka rasprava izbila je u utorak ujutro u Hrvatskom saboru nakon što je slobodni govor održala zastupnica Dalija Orešković.

"Moći ćemo reći da nam je dosta priča o prošlosti, dosta tema o ustašama i partizanima onog trena kada prestane ova akutna ustašizacija Hrvatske. Nakon izjave Mislava Hermana da zbog 1945. po njegovu mišljenju nema nikakve razlike između NDH i antifašizma jasno je kao dan da između DP-a i HDZ-a nema nikakve razlike i da je ova ustašizacija Hrvatske koja traje oko godinu dana nedvosmilena volja čitave vladajuće većine.

Umjesto da HDZ osudi ovaj ideološki spektar DP-a koji se očituje u veličanju Ante Pavelića i to ne samo u anemičnoj izjavi premijera nego da se DP prokaže kao jedna protuustavna, protudržavna i antihrvatska stranka i kao takvi isključe iz vlasti, HDZ je putem svojih visokopozicioniranih članova krenuo u natjecanje s DP-om tko je od njih veći ili najveći ustaša. A to sve znači da Hrvatska ovog trena ima proustašku vlast i to je rezime trećeg mandata HDZ-a" rekla je Orešković.

Onda se osvrnula ponovno na Hermana. "S obzirom da je on visokobrazovana osoba ne vjerujem da ne zna činjenice, da ne zna kvalitetnu i kvantitativnu razliku između 1945. i razdoblja NDH, kada on unatoč tome izjednačava ta dva pojma to znači da je to njegov vrijednosni sud, njegov osobni stav. To je njegov stav prema antifašizmu koji je zapisan u našem ustavu i pisao ga je sam Franjo Tuđman. Što to govori o Hermanu? Da je konvertit u svojim stavovima i nije to ništa čudno za HDZ. Zapravo je taj put konvertita u samoj genezi HDZ-a.o Oni su od komunista postali državna domoljubna stranka, od demokršćana su postali radikalni nacionalisti, a sada vidimo da kreću prema putu fašista. To znači da su to ljudi koji nemaju moralnih kočnica i za vlast su spremni napustiti sva načela, sve vrijednosti, kompletan identitet, koji su i sami nekada nosili. Kada bi se takvima poklopile životne i druge okolnosti radi ostanka na vlasti mene ne bi začudilo da su protiv svog naroda u stanju raditi i gore stvari od ovoga što gledamo danas pa i gore zločine kojih smo se nagledali u povijesti", rekla je.

"Ovaj režim već je otvoreno počeo crtati mete ljudima na čelo, i to nisu samo predstavnici nacionalnih manjina, to nisu samo Srbi i malo je potrebno da netko od nacrtane mete postane žrtva. Takvima u svoje osobno ime poručujem nosite si to ustaštvo odakle ste i došli! Mi Hrvati to nikada nismo bili", naglasila je.

Nakon toga je rekla da jednu pojavu osuđuje i više od ovog konvertirizma čak i od pretvaranja Hrvatske u jednu light varijantu NDH-a.

"To su ovi konvertiti koji iz redova oporbe prelaze u redove vladajuće većine. I to ne rade jer Andrej Plenković nešto dobro radi, to su obični žetoni koji su to napravili iz vlastitih, osobnih, sebičnih interesa kojima zbog vlastite komocije ništa iz vladajuće koalicije ne smrdi, ne smeta im niti korupcija a bome niti ustaštvo" rekla je.

"U Hrvatskoj se pojavila priča o potrebi građanskog centra da se riješimo radikalnih pojava, slažem se da je odgovornost političkog centra da brani temeljne ustavne vrijednosti, ali čuvajte se lažnih liberala a to su oni kojima fašizam i ustaštvo uopće ne smetaju", zaključila je.