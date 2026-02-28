Izrael tvrdi: Ajatolah Hamenei je mrtav!

Iranski vrhovni vođa ubijen je u američko-izraelskim napadima, rekao je visoki izraelski dužnosnik novinskoj agenciji Reuters.

Ajatolah Ali Hamenei, koji vlada Iranom od 1989. godine, mrtav je, a njegovo tijelo je pronađeno, rekao je dužnosnik.

Hamneijev kompleks je danas znatno oštećen u napadima.

U roku od nekoliko minuta nakon izvješća, ured vrhovnog vođe, citirani od strane iranskih državnih medija, izjavio je da "neprijatelj pribjegava mentalnom ratovanju".

Ajatolah Ali Hamenei - 4 Foto: Afp

Malo ranije, ministarstvo vanjskih poslova Irana izjavilo je da je "siguran i zdrav".

Bibi u euforiji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u svom kratkom obraćanju ustvrdio je da postoje "ozbiljne indicije" da je Hamenei ubijen u zračnim napadima na njegov kompleks u Teheranu.

"Mnogo je znakova da ovaj tiranin više ne postoji. Jutros smo eliminirali visoke dužnosnike u režimu ajatolaha, zapovjednike Revolucionarne garde, visoke osobe u nuklearnom programu - i nastavit ćemo. U sljedećih nekoliko dana napasti ćemo još tisuće meta terorističkog režima", rekao je Netanyahu.

Benjamin Netanyahu Foto: AP Photo/Ariel Schalit via Guliver

S druge strane, iranski službenici, uključujući ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, oštro demantiraju te navode, tvrdeći da je Hamenei na sigurnom.

Kratka biografija: Ajatolah Ali Hamenei

Ali Hamenei je druga najvažnija figura u povijesti Islamske Republike Iran, odmah nakon utemeljitelja revolucije, ajatolaha Homeinija.

Rođen je 1939. godine u Mašhadu, u obitelji klerika. Školovao se u vjerskim sjemeništima u Mašhadu i Komu, gdje mu je jedan od učitelja bio upravo njegov budući prethodnik na mjestu ajatolaha - Ruholah Homeini

Hamenei je tijekom 1960-ih i 70-ih bio je ključni aktivist protiv režima šaha Mohammada Reze Pahlavija. Zbog svog političkog djelovanja više je puta zatvaran i mučen od strane šahove tajne policije (SAVAK).

Ajatolah Ali Hamenei - 3 Foto: Afp

Nakon revolucije 1979. godine, obnašao je niz visokih funkcija, uključujući zapovjedništvo nad Revolucionarnom gardom (IRGC). Godine 1981. preživio je pokušaj atentata u kojem mu je trajno oštećena desna ruka.

Služio je dva mandata kao predsjednik Irana tijekom krvavog iransko-iračkog rata. Njegov mandat obilježila je čvrsta obrana zemlje i konsolidacija islamske vlasti.

Nakon smrti ajatolaha Homeinija 1989. godine, Skupština stručnjaka izabrala ga je za novog vrhovnog vođu. Iako u početku nije imao najviši vjerski čin (marja), njegova politička moć brzo je narasla.

Ajatolah Ali Hamenei - 1 Foto: Afp

Ključne značajke njegove vladavine

Hameneijeva vladavina duga više od tri desetljeća pretvorila je Iran u regionalnu silu, ali i dovela zemlju u duboku izolaciju od Zapada.

Vanjska politika: Naglašeni antiamerikanizam i neprijateljstvo prema Izraelu. Fokus na "Osovinu otpora" (Hezbollah, Hamas, Huti).

Nuklearni program: Snažno zagovaranje prava Irana na nuklearnu tehnologiju, što je dovelo do dugogodišnjih međunarodnih sankcija.

Unutarnja kontrola: Beskompromisan odnos prema prosvjedima i opoziciji; apsolutna kontrola nad vojskom, pravosuđem i državnim medijima.

Satelitske snimke pokazuju da je njegov ured u Teheranu (Beit-e Rahbari) pretvoren u ruševine. Ako se potvrdi da je Hamenei doista ubijen, Iran bi se mogao suočiti s najvećom krizom sukcesije od 1989. godine, jer on nije imenovao službenog nasljednika.

U ljeto 2025. pojavile su se informacije o formiranju državno-klerikalnog tijela koje bi ubrzalo tu odluku o naslijedniku. Tada su u igri navodno bila dva imena: sin samoga Ali Hameneija, Mojtaba Hamenei, te unuk prvog ajatolaha Homeinija - Hassan Homeini.