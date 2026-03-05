Zbog rata se preispituju hodočašća u Svetu Zemlju: "Sigurnost je apsolutni prioritet"

Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku nastao je kaos i u zračnom prostoru - tisuće ljude zaglavilo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali dobre vijesti su da je evakuacija u tijeku i da su prvi putnici već sletjeli u Zagreb. Zbog svega se preispituju i hodočašća.

Trinaest hrvatskih hodočasnika u utorak se navečer iz Izraela vratilo u Zagreb čarter letom tvrtke Trade Air, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hodočasnici su evakuirani iz Izraela u organizaciji hrvatskih veleposlanstava u Tel Avivu i Kairu, a danas se očekuju i zrakoplovi sa više stotina putnika iz Dubaija. Predviđa se da će u Zagreb sletjeti u kasnim popodnevnim i noćnim satima.

Hodočasnici iz Izraela večeras su uspješno sletjeli u Zagreb umjesto u Lyon. Let je sigurno realiziran i svi su putnici stigli kući.



Zahvaljujemo posadi na profesionalnosti i odgovornom postupanju, kao i djelatnicima Veleposlanstva RH u Tel Avivu (@BeKroatia) i Kairu te kolegama… pic.twitter.com/gzZLN9rc9x — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) March 3, 2026

Iz putničke agencije Magdala, koji su sa organizacijom Kristofi imali planirano hodočašće u Izrael krajem travnja, poručili su da prate službene informacije i preporuke nadležnih tijela i da razumiju da situacija mnoge zabrinjava.

"Sigurnost hodočasnika za nas je apsolutni prioritet i sve odluke donosimo isključivo u skladu s aktualnim sigurnosnim procjenama i službenim uputama. Planirana hodočašća u Svetu Zemlju kontinuirano preispitujemo", ispričali su za DNEVNIK.hr.

"Ovisno o razvoju situacije, razmatramo odgodu, prilagodbu itinerara ili, ako bude potrebno, potpuno otkazivanje putovanja. Sve prijavljene sudionike o eventualnim promjenama obavijestit ćemo pravodobno i na transparentan način", dodali su.

Hrvatskim hodočasnicima koji se trenutačno nalaze u Izraelu poručili su da se obrate nadležnim državnim institucijama (MVEP, veleposlanstva/konzularna predstavništva), koje jedine raspolažu potpunim i službenim podacima.