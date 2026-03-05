Provalio u fitness centar u Njemačkoj, zbog njegova ponašanja kontaktirana policija

U njemačkoj pokrajini Mecklenburg-Vorpommern muškarac je ušao u fitness studio i seksualno se zadovoljavao na spravama za vježbanje - sve dok nije uhvaćen.

Jedan 34-godišnju muškarac je nakon ponoći provalio u fitness centar u ulici Hamburger Allee u Schwerinu. Video snimke koje je policija zaplijenila pokazuju kako se osumnjičeni seksualno uzbuđivao na spravama za vježbanje i izvodio seksualne radnje. Detalji se ne navode, no tijekom njegovog ponašanja, između ostalog, pukla je jedna elastična traka za vježbanje.

Muškarac sada ima problema s policijom jer je sprave u fitness centru koristio za vlastito seksualno zadovoljenje.

Prema policijskim informacijama oko 4:20 čistačica je primijetila uljeza i odmah pozvala policiju. Policajci su muškarcu naredili da napusti prostor, pokrenuli kazneni postupak i osigurali dokaze. Prema prvim informacijama, 34-godišnjak je nekoliko sati boravio u prostoru.

Kada je policija stigla, osumnjičeni je, prema pisanju BILD-a, čak pokazao interes da postane član tog fitness studija.

Vlasnica je podnijela prijavu zbog neovlaštenog ulaska u prostor i oštećenja imovine. Istraga je u tijeku.