Izrael usvojio novi zakon o napadu 7. listopada: Uživo će prenositi pogubljenja

Izrael je donio novi zakon kojim se uvodi smrtna kazna i javna suđenja za osobe povezane s napadima Hamasa i masovnim otmicama u Izraelu u listopadu 2023. godine, datumu koji je ostao upamćen kao najkrvaviji dan u povijesti države.

Zakon je u izraelskom parlamentu, Knessetu, usvojen s 93 glasa za i nijednim protiv - zajednički su ga podržali i vladajući i oporba. Preostalih 27 zastupnika bilo je odsutno ili su bili suzdržani.

"Neka svi vide kako žrtve i njihove obitelji gledaju u oči tim ubojicama, silovateljima i otmičarima", rekla je Yulia Malinovsky, supredlagateljica zakona, te dodala: "Neka svi vide da je Država Izrael suverena država koja zna pozvati na odgovornost one koji su joj naudili. Došli smo do cilja, koji je zapravo početna točka: početak povijesnih suđenja koja će gledati cijeli svijet."

Izraelske organizacije za ljudska prava usprotivile su se novom zakonu i smrtnoj kazni te upozorile na mogućnost montiranih procesa temeljenih na priznanjima koja su navodno iznuđena mučenjem.

Borci predvođeni Hamasom 7. listopada 2023. ubili su više od 1200 ljudi na jugu Izraela, uglavnom civila. Još 251 osoba oteta je i držana u zatočeništvu u pojasu Gaze, uključujući muškarce, žene, djecu i strane državljane. Ti događaji pokrenuli su najsmrtonosniji rat u povijesti Gaze, u kojem je dosad poginulo 72.740 ljudi - većinom djece, žena i starijih osoba, prema podacima ministarstva zdravstva pod upravom Hamasa.

Uspoređuju ga sa suđenjem Eichmannu

Iako je izraelski parlament u ožujku usvojio Zakon o smrtnoj kazni za teroriste, koji se odnosi na Palestince osuđene za terorizam, on se ne može primijeniti retroaktivno. Zbog toga je donesen poseban zakon za osobe osumnjičene za sudjelovanje u napadu.

Izraelski političari koji podržavaju zakon kažu da će on omogućiti suđenje od povijesnog značaja, uspoređujući ga sa suđenjem nacističkom ratnom zločincu Adolfu Eichmannu. Eichmann, arhitekt židovskog holokausta, obješen je 1962. godine i ostao je jedina osoba koju je izraelski civilni sud osudio na smrt.

Novi zakon stvara poseban pravni okvir za procesuiranje osoba optuženih za izravno sudjelovanje u napadima, uključujući pripadnike specijalne postrojbe Nukhba iz brigada al-Qassam, vojnog krila Hamasa, koji su zarobljeni u Izraelu. Očekuje se da će se suočiti s optužbama za terorizam, ubojstva, seksualno nasilje, ali i genocid, za što je predviđena smrtna kazna. Suđenja će se voditi pred posebnim vojnim sudom u Jeruzalemu, prema pravilima drukčijima od onih u redovnim kaznenim postupcima, piše BBC.

Ključni trenuci suđenja, uključujući otvaranje procesa, presudu i izricanje kazne, trebali bi biti snimani i emitirani na posebnoj internetskoj stranici.

"Dali su do znanja da očekuju masovna pogubljenja"

Izrael trenutačno drži 1283 osobe kao takozvane "nezakonite borce", bez podignute formalne optužnice. Većina ih je iz Gaze, a vjeruje se i da vojska drži oko 300 do 400 stanovnika Gaze, koji su kazneno optuženi za sudjelovanje u napadima 7. listopada.

Zagovornici novog zakona tvrde da će vojni sud prilagoditi neka uobičajena pravila dokazivanja i postupka kako bi mogao voditi proces tako velikog opsega i važnosti. Smatraju da to neće znatno utjecati na pravednost suđenja. Organizacije za ljudska prava s tim se ne slažu i tvrde da postojeći postupci služe zaštiti prava optuženika. Očekuju da će se neka ročišta održati bez fizičke prisutnosti optuženika.

"Članovi vladajuće koalicije jasno su dali do znanja da očekuju masovna pogubljenja od ovog suda koji su osnovali", rekla je Sari Bashi, izvršna direktorica Javnog odbora protiv mučenja u Izraelu. "Znamo da su Palestinci osumnjičeni za sudjelovanje u zločinima 7. listopada bili mučeni, sustavno i u velikim razmjerima. Bojim se da će biti osuđeni, pa čak i pogubljeni na temelju priznanja iznuđenih mučenjem."

"Osobe odgovorne za napade na civile na jugu Izraela trebaju odgovarati, ali ne na ovakav način. Zaslužuju pravedan postupak, a smrtna kazna nikada ne bi smjela biti opcija", dodala je.

Izraelska vlada odbacuje optužbe o raširenom mučenju i tvrdi da postupa u skladu s međunarodnim pravom.

Mnogi stanovnici Gaze i dalje traže informacije o rodbini za koju se zna ili sumnja da je prešla granicu s Izraelom tijekom napada u listopadu 2023. ili je nakon toga pritvorena. Nekoliko desetaka ljudi prosvjedovalo je u ponedjeljak protiv novog zakona ispred sjedišta Međunarodnog odbora Crvenog križa u gradu Gazi.