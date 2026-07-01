Trumpovi izaslanici stigli na pregovore, Iran poručio: "Nećemo se sastati s njima"

Iako je Trumpov tim - njegov zet Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff stigao u Katar zbog "pregovora na visokoj razini", čini se da neće puno postići. Iz Irana su jasno poručili da od sastanka neće biti ništa.

Iranski dužnosnici istaknuli su da dvije strane najprije moraju usuglasiti uvjete primirja potpisanog prije dva tjedna prije nego što krenu razgovarati o složenijim pitanjima, poput mogućih ograničenja iranskog nuklearnog programa.

To pokazuje da su Teheran i Washington i dalje daleko od dogovora o ključnim točkama početnog sporazuma, koji predviđa da Iran ukine ograničenja plovidbe kroz Hormuški tjesnac u zamjenu za financijske poticaje te otvori 60-dnevno razdoblje pregovora o trajnom mirovnom sporazumu.

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, i posebni izaslanik Steve Witkoff doputovali su u Dohu na razgovore koje je Bijela kuća opisala kao "na visokoj razini". No Iran i domaćin Katar objavili su da će se američki dužnosnici sastati samo s posrednicima, a ne izravno s iranskim predstavnicima, piše Reuters.

Katar je priopćio da se s Kushnerom i Witkoffom sastao premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

"Za iduće dane nije planiran nikakav sastanak s američkom stranom, ni na jednoj razini", rekao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.

Prema riječima glasnogovornika katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majeda al-Ansarija, dvije bi zemlje ipak trebale započeti tehničke razgovore na nižoj razini.

Trump navodno razmatrao nove vojne udare

Tražeći način za izlazak iz zastoja, Trump je navodno razmatrao mogućnost povratka otvorenom ratu te je razgovarao s ministrom obrane Peteom Hegsethom i načelnikom Združenog stožera, generalom Danom Caineom, o mogućim novim vojnim udarima, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima.

Prema istom izvoru, Trump je zasad odlučio dati više vremena diplomaciji, iako je javno zaprijetio Iranu novim napadima.

Iranski dužnosnici poručili su da Iran, zajedno s Omanom, ima pravo upravljati prometom kroz Hormuški tjesnac te najavili uvođenje naknade za prolazak sredinom kolovoza, kada istječe 60-dnevno prijelazno razdoblje.

No, američki potpredsjednik JD Vance odbacio je mogućnost da Iran naplaćuje prolaz kroz međunarodni plovni put.

"Ovo neće završiti tako da Iranci ubiru cestarinu od brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem", rekao je u intervjuu za emisiju The Michael Knowles Show.

Dodao je i da se promet nafte kroz tjesnac vratio na razinu prije rata, pa čak i premašio tadašnje količine pojedinih dana, ne navodeći pritom konkretne podatke.

Unatoč neizvjesnosti, cijene nafte pale su od vikenda, kada su Sjedinjene Države bombardirale iranske vojne objekte kao odgovor na napade dronovima na trgovačke brodove, a Iran uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu.

Agencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj upozorila je da bi ranjivija gospodarstva mogla i dalje osjećati posljedice rasta cijena hrane i goriva, čak i ako se energetska tržišta stabiliziraju.