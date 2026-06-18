Trump potpisao sporazum s Iranom, ali u Libanonu i dalje gori: "Amerika je završila, ali za nas nije gotovo"

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali su u srijedu memorandum o razumijevanju kojim se službeno prekida rat koji je mjesecima prekidao globalnu opskrbu energijom. Ipak, dok supertankeri ponovno plove ključnim tjesnacem, izraelske snage u Libanonu nastavljaju sa silovitim zračnim udarima, bacajući sjenu na Trumpovo obećanje o potpunom okončanju sukoba.

Potpisivanjem ovog dokumenta, dva dana ranije od očekivanog, pokrenut je sat za 60 dana pregovora koji bi trebali dovesti do konačnog mirovnog rješenja rata koji je Trump pokrenuo u veljači zajedno s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Sporazum odmah nalaže otvaranje strateški važnog tjesnaca Hormuz i ukidanje američke blokade iranskih luka.

Prvi efekti na svjetskom tržištu vidljivi su odmah: tri saudijska supertankera s ukupno 6 milijuna barela sirove nafte već su u četvrtak prošla kroz tjesnac, brodovi ponovno uključuju svoje transpondere, a cijena sirove nafte tipa Brent pala je za dodatnih 2%, spustivši se ispod 78 dolara po barelu - što je najniža razina od početka sukoba.

Trump traži kraj rata u Libanonu, Izrael šokiran

Iako je Izrael, koji je u ožujku pokrenuo kopnenu invaziju i zauzeo velike dijelove južnog Libanona u borbi protiv Hezbollaha, bio potpuno isključen iz ovih pregovora, sudbina Libanona postala je ključna točka sporazuma. U velikom ustupku Teheranu, dokument koji je Trump potpisao izričito poziva na "trajni prekid" rata u Libanonu te jamčenje njegovog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, piše Reuters.

Trump je proteklih dana postao otvoreno kritičan prema operacijama svog bliskog saveznika Netanyahua, optužujući Izrael da nepotrebno sravnjuje sa zemljom čitave stambene zgrade kako bi pogodio pojedine borce Hezbollaha.

Ovaj neočekivani manevar Washingtona izazvao je jedan od najvećih rascjepa u američko-izraelskim odnosima u posljednjih nekoliko desetljeća, a cijeli izraelski politički spektar izrazio je duboko žaljenje zbog Trumpovog dogovora s Iranom.

Donald Trump i Masoud Pezeshkian Foto: Afp

Izrael prkosi i pregovara iza zatvorenih vrata

Unatoč potpisima u Washingtonu i Teheranu, četvrtak ujutro u Libanonu donio je nove žrtve. Libanonski državni mediji izvijestili su o zračnim udarima i artiklerijskoj vatri na južne gradove, u kojima je poginula najmanje jedna osoba u automobilu, dok izraelski dronovi u niskom letu paraju nebo iznad Beiruta. Više od milijun raseljenih Libanonaca i dalje u nevjerici čeka odgovore.

"Iran i Amerikanci su završili. Super. Ali u Libanonu još nije gotovo. Trebaju nam dati konačan odgovor: je li rat stvarno gotov ili ćemo mu se opet vratiti?", izjavio je Mohammed Doghman, koji trenutno boravi u šatoru u Beirutu nakon što je izbjegao iz južnog grada Nabatieha.

Visoki izraelski dužnosnici potvrdili su za Reuters da Izrael trenutno vodi "tvrdoglave pregovore" sa SAD-om jer ne želi povući svoje trupe iz južnog Libanona, inzistirajući na zadržavanju takozvane "tampon zone" južno od rijeke Litani.

Izrael pred povijesnim izborom

Hoće li Trump uspjeti nametnuti svoju volju, ovisit će o tome hoće li odlučiti upotrijebiti izravne prijetnje i reperkusije prema Izraelu ako ne bude poštovao uvjete pakta s Iranom. Netanyahuov ured zasad šuti, no analitičari upozoravaju da je dugogodišnji izraelski premijer stjeran uz zid.

Kako piše The Times of Israel: "Uskoro bi Izrael mogao biti prisiljen birati: Ili nastaviti s vojnim pritiskom i izgubiti Trumpovu diplomatsku podršku, ili ostati na njegovoj dobroj strani. ali samo pod cijenu okončanja ili drastičnog smanjenja sukoba koji mnogi u zemlji vide kao najvažniju bitku".