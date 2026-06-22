Trump: "Učinit ću što moram ako Iran..."

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će "učiniti što mora" ako se Iran ne bude pridržavao svog sporazuma s Washingtonom.

"Ako se Iran ne bude pridržavao sporazuma ili ako se ne bude ponašao pristojno, učinit ću što moram", rekao je Trump novinarima.

Prošli tjedan su Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali privremeni sporazum između SAD-a i Irana. Dogovor je uslijedio nakon više od tri mjeseca otkako su SAD i Izrael napali Iran, a Iran odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države s američkim bazama.

Trump je u ponedjeljak rekao da bi Iran trebao koristiti novac koji je odmrznut za kupnju hrane isključivo od Sjedinjenih Država.

"Sav taj novac vraća se u obliku kupnje hrane koja im je očajnički potrebna. Imaju 91 milijun ljudi, ne mogu ih prehraniti. Dakle, novac koji prikupimo ići će našim poljoprivrednicima", ustvrdio je Trump.

Trump je također ustvrdio da je Hormuški tjesnac "potpuno otvoren".

Iranski glavni pregovarač Mohamad Baker Kalibaf rekao je u ponedjeljak da je Teheran pristao na uspostavu komunikacijske linije u vezi s prolaskom brodova kroz Hormuški tjesnac kako bi se izbjegli sukobi i incidenti na tom strateškom plovnom putu.

Na povratku s nedjeljnih razgovora sa SAD-om u Švicarskoj, iranski pregovarač je dodao da je oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine finalizirano u razgovorima.

Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski udari u Libanonu ubili su tisuće i raselili milijune. Iranski rat također je potresao tržišta diljem svijeta i podigao globalne cijene nafte.

SAD ublažio sankcije na iransku naftu

Ministarstvo financija Sjedinjenih Država u ponedjeljak je objavilo privremeno ublažavanje sankcija na iransku naftu do 21. kolovoza nakon razgovora s iranskim predstavnicima u Švicarskoj.



Mjerom se odobrava proizvodnja, isporuka i prodaja sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i naftnih derivata iranskog podrijetla, navodi se u priopćenju ministarstva.

Najveći je ovo ustupak od početka rata s Iranom 28. veljače, nakon što je u ožujku SAD privremeno ublažio sankcije na iransku naftu na tankerima sa ciljem smirivanja energetskih tržišta.

Cijene nafte naglo su porasle na globalnim tržištima nakon što je u ratu de facto zatvoren Hormuški tjesnac kroz koji se izvozi većina nafte i naftnih derivata iz Irana i zemalja Perzijskog zaljeva.

Američki ministar financija Scott Bessent opisao je najnovije razgovore s Iranom kao "produktivne".

"U skladu s produktivnim razgovorima u Švicarskoj, Iran se obvezao na slobodan i otvoren tranzit u Hormuškom tjesnacu i puštanje inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u zemlju“, objavio je na X-u.

"Kao dio okvira sporazuma, ministarstvo financija izdalo je privremenu 60-dnevnu opću dozvolu kojom se odobrava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte“, rekao je Bessent.

Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance nedavno je izjavio da će novi sporazum s Iranom donijeti ekonomske prednosti, pod uvjetom da Teheran odustane od obogaćivanja uranija i dopusti uništavanje svojih zaliha visoko obogaćenog uranija.