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Rat na Bliskom istoku

Trump: "Učinit ću što moram ako Iran..."

Piše Hina, 22. lipnja 2026. @ 23:30 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski udari u Libanonu ubili su tisuće i raselili milijune. Iranski rat također je potresao tržišta diljem svijeta i podigao globalne cijene nafte.
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