Horor u religijskoj zajednici: Velika policijska racija, istražuju silovanja i prisilne brakove

Stotine policajaca provele su opsežnu raciju u islamskoj sekti koja djeluje iz strogo čuvanog bivšeg sirotišta u Cheshireu, nakon ozbiljnih optužbi za silovanje, moderno ropstvo i prisilne brakove.

Riječ je o skupini Ahmadska religija mira i svjetla (AROPL), koja je ranije imala sjedište u Švedskoj, a 2021. preselila se u britanski Crewe, gdje je preuzela zgradu nekadašnjeg sirotišta.

Neposredno prije 9 sati ujutro oko 500 policajaca iz policije Cheshirea i susjednih snaga upalo je u zgradu Webb House, koja je pod zaštitom kao kulturno dobro, kao i na druge lokacije povezane sa skupinom.

Prema dostupnim informacijama, uhićeno je nekoliko osumnjičenika različitih nacionalnosti, dok se o više od 50 djece koja su ondje živjela i školovala se kod kuće trenutno brinu nadležne službe.

Policija istražuje navode o teškim kaznenim djelima, uključujući seksualno zlostavljanje, moderno ropstvo i prisilne brakove. Istaknuto je kako se istraga ne vodi protiv same religije, već protiv konkretnih osoba i prijavljenih kaznenih djela.

Svi navodni zločini odnose se na jednu žrtvu, ženu, iz razdoblja kada je bila članica skupine 2023. godine. Specijalizirani policijski timovi razgovaraju s potencijalnim žrtvama dok se pretražuje kompleks.

Bivši članovi ranije su za britanske medije tvrdili da su bili pod pritiskom da prekinu veze s vanjskim svijetom te da prodaju svoju imovinu ili predaju plaće kako bi financirali aktivnosti zajednice. Jedna žena navodi da je predala sav novac dobiven kao vjenčani dar, dok druga tvrdi da je donirala oko 38.000 eura.

Procjenjuje se da u objektu vrijednom oko dva milijuna funti živi oko 150 sljedbenika, uključujući obitelji s djecom koja se obrazuju kod kuće.

Zgrada Webb House izvorno je izgrađena kao sirotište za djecu željezničkih radnika, a kasnije je služila kao ured British Raila te kao zdravstvena ustanova Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

AROPL se opisuje kao miroljubivi vjerski pokret proizašao iz šijitskog islama, koji zagovara jednakost i ljudska prava te tvrdi da je zbog svojih uvjerenja progonjen u više zemalja. Pokret navodi da predstavlja ispunjenje proročanstava abrahamskih religija, odnosno judaizma, kršćanstva i islama.

Odvjetnici skupine odbacuju optužbe te ističu da ne postoji obveza da članovi prodaju imovinu ili predaju prihode. Također tvrde da roditelji samostalno obrazuju djecu kod kuće, uz nadzor lokalnih obrazovnih vlasti.

Glavni nadzornik Gareth Wrigley iz policije Cheshirea naglasio je ozbiljnost slučaja, piše Daily Mail.

"Današnja operacija rezultat je detaljne i opsežne istrage prijava o teškim seksualnim deliktima, prisilnim brakovima i modernom ropstvu povezanima s članovima ove skupine“, rekao je.

Dodao je kako istraga nije usmjerena protiv religije kao takve.

"Iako su uhićeni članovi skupine, želim jasno istaknuti da se ne radi o istrazi religije, već o ozbiljnim optužbama koje su nam prijavljene. Sve prijave seksualnog nasilja shvaćamo iznimno ozbiljno i učinit ćemo sve kako bismo osigurali pravdu“, poručio je.

Policija je dodala da nakon uhićenja blisko surađuje s drugim institucijama kako bi osigurala zaštitu i podršku ostalim članovima zajednice.