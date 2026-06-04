Dodik o deportaciji Srba iz Crne Gore: "To ni u snu nisam mogao zamisliti, ali Srbija se mora braniti"

Milorad Dodik tijekom boravka na Međunarodnom gospodarskom forumu u Sankt Peterburgu komentirao je zabranu ulaska u Crnu Goru državljanima Srbije koji su u zračnoj luci Tivat vraćeni u Beograd. Dodik je ocijenio da je Podgorica pogriješila jer je zabrana ulaska državljanima Srbije "nepotrebna i nimalo dobra".

Dodik je rekao da razumije zašto je Srbija poduzela recipročne mjere te naglasio da "iživljavanje nad Srbijom od strane svih u okruženju mora prestati".

"Time i Podgorice, koja nije oklijevala da se na takav način ovih dana pokuša odnositi prema građanima Srbije. Sviđa li im se netko ili ne, je li lijep ili nije, to je neko drugo pitanje", rekao je Dodik.

Kazao je da, "ako su ljudi ranije bili na popisima osoba kojima je zabranjen ulazak, može razumjeti zašto su deportirani".

"Ali u situaciji kada toga nema, to je dokaz politički nekorektnog i neprijateljskog odnosa koji se uporno promovira i prema samom predsjedniku Srbije, bez ikakvog razloga", rekao je Dodik, izvijestila je RTRS, a prenio N1.

Dodao je da građani Crne Gore moraju razumjeti da ako njihove vlasti nekome sprječavaju ulazak u zemlju, moraju biti poduzete recipročne mjere.

"Vjerujem i želim da se to što prije riješi. Ni u snu nisam mogao zamisliti da bi crnogorska strana mogla poduzimati takve mjere, ali Srbija se mora braniti. I ja sam na strani Srbije", zaključio je predsjednik SNSD-a.