Horor u hotelu: Sedam minuta agonije koje su završile smrću cijele obitelji, počelo suđenje

U Turskoj je u utorak započelo suđenje šestorici optuženih, među kojima su članovi hotelskog osoblja i radnici za suzbijanje štetočina, zbog smrti četveročlane obitelji iz Njemačke koja je tijekom odmora u Istanbulu otrovana insekticidom.
"Da vidite kakav je lažljivac": Srđan Mlađan u sudnici izgubio živce nakon suočavanja s kumom, koji ga je vješto izbjegavao
FOTO Eksplozija u Splitu: Poginula jedna osoba, policija objavila prve detalje
Ove predmete nikad ne smijete imati u automobilu: Prijeti vam visoka kazna ako vas policija uhvati
Tursko-njemačka obitelj Böcek boravila je u hotelu Harbour Suites Old City u istanbulskoj četvrti Fatih kada im je 12. studenog naglo pozlilo.
Zbog mučnine i povraćanja prvo su taksijem otišli u bolnicu, nakon čega su se vratili u hotel. Sljedećeg dana hitna pomoć ponovno ih je odvezla u bolnicu, gdje su preminuli šestogodišnji Kadir Muhammet i njegova trogodišnja sestra Masal.
Njihova majka Çiğdem umrla je 14. studenog, dok je otac Servet preminuo tri dana kasnije.
Tragedija je izazvala zabrinutost zbog sigurnosnih standarda u hotelima u Turskoj te potaknula pozive na stroži nadzor.
Prema optužnici podnesenoj 30. visokom kaznenom sudu u Istanbulu, liječnici u početku nisu mogli doći do obitelji jer je recepcionar Muhammad Moeen, uznemiren jakim mirisom iz sobe tretirane insekticidom, napustio recepciju i zaključao ulaz hotela, piše Euronews.
Snimke iz tog vremena prikazuju Serveta Böceka kako nosi svoju kćer do recepcije i očajnički pokušava razbiti staklena vrata kako bi izašao.
U optužnici se navodi da je sedmominutno kašnjenje prije nego što se recepcionar vratio i otvorio vrata moglo pridonijeti smrtnom ishodu, uz nedostatak sigurnosnih mjera tijekom tretiranja prostora i izostanak adekvatne reakcije osoblja u hitnoj situaciji.
Iako se u početku sumnjalo na trovanje hranom, kasnijom inspekcijom pronađeni su tragovi insekticida fosfina na ručnicima, zaštitnim maskama i uzorcima uzetim iz hotela.
Fosfin je iznimno otrovna tvar koja može uzrokovati teške respiratorne probleme i oštećenja organa.
Hotel Harbour Suites, koji je u međuvremenu zatvoren, bio je jedan od brojnih povoljnijih smještaja u blizini turističkih atrakcija poput Plave džamije i Aje Sofije.
Tužitelji za optužene traže zatvorske kazne u rasponu od dvije godine i osam mjeseci do 22 godine zbog izazivanja smrti iz nehaja. Među optuženima su vlasnik hotela Hakan Oğlak, vlasnici tvrtke DSS Pest Control Zeki i Serkan Kişi, njihov radnik Doğan Çağferoğlu te recepcionar Moeen.
Još jedan zaposlenik hotela, Rüştemşa Batyrov, suočava se s kaznom od dvije do 15 godina zatvora za isti prekršaj.
Prema optužnici, radnik koji je proveo zaprašivanje nije imao potrebne certifikate za rukovanje opasnim kemikalijama, a ni tvrtka nije bila ovlaštena za takve radove. Također se navodi da je korišten aluminijev fosfid, tvar koja nije prikladna za uporabu u stambenim prostorima, te da nisu poduzete odgovarajuće sigurnosne mjere.