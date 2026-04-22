Horor u hotelu: Sedam minuta agonije koje su završile smrću cijele obitelji, počelo suđenje

U Turskoj je u utorak započelo suđenje šestorici optuženih, među kojima su članovi hotelskog osoblja i radnici za suzbijanje štetočina, zbog smrti četveročlane obitelji iz Njemačke koja je tijekom odmora u Istanbulu otrovana insekticidom.

Tursko-njemačka obitelj Böcek boravila je u hotelu Harbour Suites Old City u istanbulskoj četvrti Fatih kada im je 12. studenog naglo pozlilo.

Zbog mučnine i povraćanja prvo su taksijem otišli u bolnicu, nakon čega su se vratili u hotel. Sljedećeg dana hitna pomoć ponovno ih je odvezla u bolnicu, gdje su preminuli šestogodišnji Kadir Muhammet i njegova trogodišnja sestra Masal.

Njihova majka Çiğdem umrla je 14. studenog, dok je otac Servet preminuo tri dana kasnije.

Tragedija je izazvala zabrinutost zbog sigurnosnih standarda u hotelima u Turskoj te potaknula pozive na stroži nadzor.

Prema optužnici podnesenoj 30. visokom kaznenom sudu u Istanbulu, liječnici u početku nisu mogli doći do obitelji jer je recepcionar Muhammad Moeen, uznemiren jakim mirisom iz sobe tretirane insekticidom, napustio recepciju i zaključao ulaz hotela, piše Euronews.

Snimke iz tog vremena prikazuju Serveta Böceka kako nosi svoju kćer do recepcije i očajnički pokušava razbiti staklena vrata kako bi izašao.

U optužnici se navodi da je sedmominutno kašnjenje prije nego što se recepcionar vratio i otvorio vrata moglo pridonijeti smrtnom ishodu, uz nedostatak sigurnosnih mjera tijekom tretiranja prostora i izostanak adekvatne reakcije osoblja u hitnoj situaciji.

Iako se u početku sumnjalo na trovanje hranom, kasnijom inspekcijom pronađeni su tragovi insekticida fosfina na ručnicima, zaštitnim maskama i uzorcima uzetim iz hotela.

Fosfin je iznimno otrovna tvar koja može uzrokovati teške respiratorne probleme i oštećenja organa.

Hotel Harbour Suites, koji je u međuvremenu zatvoren, bio je jedan od brojnih povoljnijih smještaja u blizini turističkih atrakcija poput Plave džamije i Aje Sofije.

Tužitelji za optužene traže zatvorske kazne u rasponu od dvije godine i osam mjeseci do 22 godine zbog izazivanja smrti iz nehaja. Među optuženima su vlasnik hotela Hakan Oğlak, vlasnici tvrtke DSS Pest Control Zeki i Serkan Kişi, njihov radnik Doğan Çağferoğlu te recepcionar Moeen.

Još jedan zaposlenik hotela, Rüştemşa Batyrov, suočava se s kaznom od dvije do 15 godina zatvora za isti prekršaj.

Prema optužnici, radnik koji je proveo zaprašivanje nije imao potrebne certifikate za rukovanje opasnim kemikalijama, a ni tvrtka nije bila ovlaštena za takve radove. Također se navodi da je korišten aluminijev fosfid, tvar koja nije prikladna za uporabu u stambenim prostorima, te da nisu poduzete odgovarajuće sigurnosne mjere.