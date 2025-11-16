Misterij trovanja u hotelu: Smrt majke i djece otvorila istragu koja je otkrila šokantni trag

Jedan zaposlenik hotela u Istanbulu i dva zaposlenika tvrtke za suzbijanje štetočina privedeni su u vezi s navodima o trovanju hranom, u kojem su živote izgubile tri osobe, uključujući dvoje djece. Broj pritvorenih zbog ove tragedije popeo se na osam.

Dok policija dovršava istragu hotela, gosti su evakuirani, a sam hotel je zapečaćen.

Obitelj Böcek, koja je boravila u hotelu u Fatihu, jednom od predgrađa Istanbula, razboljela se naglo i prevezena je u bolnicu. Dvoje djece obitelji Böcek umrlo je u petak, a njihova majka, Çğdem Böcek, umrla je u subotu ujutro. Otac Servet Böcek još se uvijek liječi na intenzivnoj njezi.

Tretman s pesticidima

Tijekom istrage prikupljene su informacije i dokumenti u vezi s materijalima korištenim tijekom tretmana hotela pesticidima, te je utvrđeno da je prskanje provedeno u jednoj prostoriji u prizemlju.

Sumnja se da neki od pesticida sadrže tvari koje se koriste u poljoprivredi, a koje bi mogle biti štetne za ljudsko zdravlje. Izuzeti uzorci bit će analizirani.

Također se doznalo da su turisti boravili na četvrtom katu hotela, dok je nesretna obitelj boravila na prvom katu. Nakon istrage privedeni su jedan zaposlenik hotela i dva zaposlenika tvrtke za pesticide, čime se broj pritvorenih u vezi s incidentom popeo na osam.

Policijska pretraga hotela nastavila se tijekom cijelog dana. Ekipe su provele detaljan pregled hotela koji je zatvoren navečer, a svi gosti su evakuirani, piše turski portal Milliyet.

U međuvremenu, policija je pokrenula još jednu istragu u hotelu u kojem je boravila obitelj Böcek jer su se dogodila tri nova slučaja trovanja.

Među pritvorenima su vlasnik hotela H.O., prodavač rahat-lokuma F.T., prodavač kokoreča E.E., pekar M.K., prodavač dagnji Y.D., vlasnik kafića F.M.O., sin vlasnika tvrtke za pesticide S.K. i D.C., koji je izvršio primjenu pesticida.

Osumnjičeni će sutra biti izvedeni na sud

Turski mediji javljajuj da se osam osumnjičenika privedenih u sklopu istrage još uvijek obrađuje u Uredu za ubojstva Odjela javne sigurnosti te da će sutra biti upućeni na sud u Istanbulu radi izvođenja pred tužiteljstvo.

Također se saznalo da se čekaju i rezultati toksikološkog izvješća koje će izraditi Zavod za sudsku medicinu te izvješće o uzorcima hrane uzetim od hotela koje je izradila Pokrajinska uprava za poljoprivredu i šumarstvo.

Nakon tragičnog incidenta u Fatihu, u kojem su poginuli majka i dvoje djece, još je dvoje turista koji su boravili u istom hotelu hospitalizirano je s pritužbama na povraćanje i mučninu, a trećem turistu koji je bio u pratnji pregledom je utvrđen usporen rad srca, pa je i on liječen.

Ostaje pitanje Jesu li doista imali trovanje hranom? Jesu li svi jeli na istim mjestima? Ili je do svega došlo zbog njihovog boravka u hotelu? Sve bi se to trebalo utvrditi daljnjim istragama.