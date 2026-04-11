Dječak pronađen u užasnom stanju: Otac ga prije dvije godine zaključao u kombi

Devetogodišnji dječak spašen je ovog tjedna nakon što je od 2024. živio zaključan u očevom kombiju u istočnoj Francuskoj, prema riječima lokalnog tužitelja. Dijete je hospitalizirano, a njegov otac priveden.

Policiju je u ponedjeljak susjed upozorio na "dječje zvukove" koji dolaze iz kombija u selu Hagenbach blizu granice Švicarske i Njemačke, rekao je tužitelj Nicolas Heitz.

Nakon što su na silu otvorili kombi, pronašli su dijete "kako leži u fetalnom položaju, golo, prekriveno dekom na hrpi smeća, pored izmeta", navodi se u priopćenju. Dijete je očito bilo pothranjeno i više nije moglo hodati jer je tako dugo bilo u sjedećem položaju.

Dječakov otac je istražiteljima rekao da je dijete stavio u kamion u studenom 2024. "kako bi ga zaštitio", jer je njegova partnerica htjela poslati dječaka u psihijatrijsku bolnicu, rekao je tužitelj. Dječak je tada imao 7 godina, piše AP.

Tužitelj je rekao da ne postoji medicinska dokumentacija o tome da je dječak imao ikakvih psihijatrijskih problema prije nestanka te da je imao dobre ocjene u školi. Dječak je istražiteljima rekao da je imao "velikih problema" s očevom partnericom i mislio je da njegov otac "nije imao drugog izbora" nego ga zatvoriti, dodajući da se od 2024. nije niti tuširao.

Obitelj rekao da je u psihijatrijskoj ustanovi

Otac je, uz druge stavke, optužen i za otmicu te je zadržan u pritvoru. Njegova partnerica je, prema tužiteljstvu, zanijekala da je znala da je dječak bio u kombiju. Protiv nje su podignute prethodne optužbe, uključujući onu za nepružanje pomoći maloljetniku u opasnosti, te je puštena pod sudski nadzor.

Dječakova 12-godišnja sestra i 10-godišnja kći očeve partnerice smještene su pod skrb socijalne službe.

Tužiteljstvo istražuje jesu li drugi znali za dječaka - prijatelji i obitelj rekli su im istražiteljima da su mislili da je dječak u psihijatrijskoj ustanovi. Njegovim učiteljima je rečeno da je prebačen u drugu školu.

Stanovnici sela koje je kontaktirala agencija Associated Press izrazili su u subotu šok zbog onoga što se dogodilo i rekli da nisu znali gdje se dječak nalazi, ali nisu željeli raspravljati o detaljima. Vlasti nisu objavile imena žrtve niti članova obitelji.