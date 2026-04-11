VIDEO Uveden novi sustav, na ovim su graničnim prijelazima najveće gužve: "Mislim da će u sezoni biti veliki kolaps"

Stanje na graničnim prijelazima stabiliziralo se i tijekom dana na ulaz i izlaz iz Hrvatske nema duljih čekanja. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Slavonski Brod čeka se oko 30 minuta, u Staroj Gradiški sat vremena, a najdulje - sat i pol, čeka se na prijelazima Maljevac i Karasovići.

Podsjetimo, od jučer je na snazi puna primjena EES sustava za građane trećih zemalja koji ulaze u prostor Europske unije. Promet je tijekom jučerašnjeg dana bio pojačan i zbog vikenda, te predstojećih vjerskih blagdana.

Suzana Vezmar

"Ukoliko imamo veći broj putnika koji ne podliježe Entry/Exit sustavu, ili je iznimka, promet se odvija brže. Ukoliko je veći dio osoba koje podliježu, koje se moraju registrirati u Entry/Exit dosje, tu je onda malo duže čekanja na graničnu kontrolu jer se od osobe moraju uzeti, osim osobnih podataka iz putnih isprava, isto tako biometrijski podaci", objasnila je Suzana Vezmar, pomoćnica načelnika PGP Slavonski Brod.

"Kao putnik mislim da ovo nije način da se zadržavamo, iako smo van sezone, mislim da će ovo u sezoni biti veliki kolaps na granicama", rekao je Ajdin Avdagić, vozač.