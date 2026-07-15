Ratovanje brzinom svjetlosti: Europske vojske žele izraelski laser koji je jeftiniji od presretača, a nezaustavljiv

Europske vojske sve češće traže alternativu klasičnim raketnim presretačima u presretanju dronova, jer bespilotne letjelice mijenjaju način vođenja suvremenog ratovanja u zraku. Izraelski laserski sustav Iron Beam pritom se nameće kao jedno od rješenja koje privlači najveću međunarodnu pozornost.

Moshe Patel, direktor i glavni upravitelj Izraelske organizacije za proturaketnu obranu (Israeli Missile Defense Organization), rekao je za portal Business Insider da su države diljem svijeta tijekom protekle godine pokazale velik interes za izraelski laserski protuzračni sustav Iron Beam. Prema Patelovim riječima, brojne su vlade zatražile tehničke informacije, uključujući podatke o njegovim sposobnostima, dok procjenjuju buduće mogućnosti takve protuzračne obrane.

Patel, koji nadzire razvoj izraelskih sustava protuzračne obrane, rekao je da velik dio tog interesa dolazi iz Europe, gdje vlade traže cjenovno prihvatljive načine za suzbijanje rastuće prijetnje bespilotnih letjelica. Dodao je da je Iron Beam dosegnuo takav stupanj razvoja, koji ga čini privlačnim potencijalnim kupcima.

Neograničene mogućnosti i djelovanje brzinom svjetlosti

Iron Beam razvila je izraelska obrambena tvrtka Rafael Advanced Defense Systems. Riječ je o oružnom sustavu usmjerene energije namijenjenom uništavanju bespilotnih letjelica, raketa, topničkih projektila i krstarećih projektila. Iz Rafaela navode da njihov laser djeluje na nadolazeće ciljeve "brzinom svjetlosti", uništava ih u roku od nekoliko sekundi te pritom radi uz gotovo zanemarive operativne troškove. Tvrtka također navodi da sustav, vrijedan približno 430 milijuna eura, ima "neograničeni broj presretačkih djelovanja".

Izraelske oružane snage prvi su operativni sustav Iron Beam dobile krajem prosinca 2023. godine. Od tada je korišten u ograničenom opsegu te je tijekom 2024. presreo više desetaka bespilotnih letjelica Hezbolaha. Proteklog mjeseca sustav je ispitan zajedno sa sustavom Iron Dome, što upućuje na to da će postati dio izraelske slojevite mreže protuzračne obrane. Patel je rekao da je sustav u postupku potpune operativne uporabe te da je već ušao u serijsku proizvodnju.

Utrka u razvoju laserskog oružja

Patel na kraju ipak nije otkrio koje su države zainteresirane za nabavu sustava. Glasnogovornik izraelskog Ministarstva obrane rekao je za Business Insider da izvoz naoružanja podupire, i nacionalno gospodarstvo, i vanjsku politiku zemlje.

"To predstavlja dodatni stup strategije ministarstva za pripremu za zahtjevno desetljeće koje je pred nama na sigurnosnom planu", rekao je navedeni glasnogovornik te dodao da izvoz istodobno čuva izraelsku vojnu prednost u području obrambenih i ofenzivnih sustava te njihovih sposobnosti.

Osim Izraela, vojne laserske sustave razvijaju i Sjedinjene Američke Države te nekoliko europskih i azijskih država. Američko Ministarstvo obrane prošloga je tjedna, primjerice, objavilo nove ugovore vrijedne više milijuna eura za potporu programu Joint Laser Weapon Systems.